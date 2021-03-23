Экс-сенатор Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных

Бывший сенатор от Кабардино-Балкарии Рауф Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей, сообщил его адвокат Владимир Постанюк.

«Сегодня мой подзащитный подписал протокол об ознакомлении с материалами дела. Нет никаких препятствий для его передачи в прокуратуру. А когда оно поступит в суд, Арашуков будет ходатайствовать о его рассмотрении присяжными заседателями»,— приводит слова господина Постанюка ТАСС.

Адвокат также добавил, что прокуратура выступит против рассмотрения дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в этом регионе или в соседнем Ставропольском крае. «Учитывая опыт иска Генпрокуратуры об изъятии имущества Арашукова, вопрос о подсудности определит Верховный суд»,— сказал он.

Напомним, Басманный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство СКР об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела Рауфа Арашукова и его отца, экс-депутата Народного собрания КЧР Рауля Арашукова. Старший из них, напомним, обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения природного газа на миллиарды рублей, а младший — в организации убийств и участии в ОПС. Следствие считает, что фигуранты намеренно затягивают процесс ознакомления с делом.

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