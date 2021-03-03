Экс-сенатору предложили читать побыстрее

Басманный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство СКР об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-депутата Народного собрания КЧР Рауля Арашукова. Старший из них, напомним, обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения природного газа на миллиарды рублей, а младший — в организации убийств и участии в ОПС. Следствие, считая, что фигуранты намеренно затягивают процесс ознакомления с делом, потребовало, чтобы он был прекращен немедленно, однако суд дал обвиняемым еще три недели.

Басманный суд Москвы на днях рассмотрел ходатайство Следственного комитета России (СКР) об ограничении сроков ознакомления с материалами дела бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», экс-депутата Народного собрания республики Рауля Арашукова. Следствие настаивало, чтобы суд согласился на фактически немедленную остановку процесса ознакомления.

Адвокаты обвиняемых выступили категорически против, разъяснив суду, что все они заняты в других процессах и это обстоятельство существенно и объективно влияет на скорость чтения. Представитель прокуратуры тут же предложил «сдвинуть» срок завершения ознакомления на 5 марта. Но и это не устроило защиту обвиняемых. Адвокаты настаивали на увеличении этого срока минимум на две недели, отметив, что их клиенты читают по два тома в день, что никак не подходит под определение «искусственное затягивание процесса ознакомления», как это трактует СКР.

В итоге Басманный суд принял компромиссное решение, установив окончательным сроком ознакомления с материалами дела 19 марта.

Как отметил “Ъ” Владимир Постанюк, представляющий интересы отца и сына Арашуковых, он доволен вынесенным решением, считая, что суд «объективно рассмотрел аргументы сторон, а не автоматически одобрил ходатайство следствия».

Как отметил адвокат, в деле 350 томов, большинство из которых составляет различная финансовая документация, а также описание и экспертизы автомобилей и различного охотничьего оружия, изъятого у родственников и даже соседей господ Арашуковых. Следствие «исходя из такого количество томов, явно хотело показать свою титаническую работу», сыронизировал господин Постанюк, но в итоге, по его мнению, лишь набило тома дела «излишними данными, неимоверно раздув количество материалов, но, не добавив ничего по сути». Защитник также отметил, что он и его коллеги активно готовятся к суду присяжных и намерены доказать невиновность двух десятков обвиняемых, проходящих по этому масштабному делу.

Как ранее рассказывал “Ъ”, обвинения отцу и сыну Арашукову серьезно отличаются по своему содержанию. Так, Раулю Арашукову СКР вменяет в вину организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), созданного им для хищения газа у «Газпрома». Отметим, что в начале расследования в уголовном деле объем похищенного оценивался в 32 млрд руб., однако затем сумма ущерба снизилась до 2,5 млрд руб. При этом изменилась и квалификация преступления, инкриминируемого старшему Арашукову,— с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В свою очередь экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова следствие считает участником ОПС, созданного его отцом, но хищение газа ему не инкриминируется. При этом бывший политик обвиняется в организации двух убийств (ст. 105 УК РФ), заказчиком которых следствие называет Арашукова-старшего. По материалам дела, именно отец давал сыну указания об убийстве в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. Также Рауфу Арашукову вменяется в вину давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ).

Обвиняемые вину не признают.

Владислав Трифонов