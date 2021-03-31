Виза в обмен на прививку

Приближение летнего турсезона оживило споры о необходимости для туристов документов о вакцинации против COVID-19. Хотя тема давно обсуждается в Еврокомиссии, единого решения выработать не удалось. «Деньги» выяснили, по каким правилам для россиян могут возобновиться поездки в Европу.

В Еврокомиссии 17 марта предложили создать цифровой зеленый сертификат — «паспорт прививок» — для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Предполагается, что это будет временная мера — она будет приостановлена после объявления ВОЗ об окончании пандемии. Сертификат планируется выдавать гражданам ЕС, членам их семей, а также лицам без европейского гражданства, живущим в ЕС.

Предполагается, что обязательно признаваться будет сертификат, выданный при прививке вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств. На середину марта в их число входят препараты, разработанные Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. При прививке вакциной не из этого списка, но входящей в перечень ВОЗ, например российской «Спутник V», вопрос о признании сертификата решают национальные власти государств—членов ЕС. Применение тестов на COVID-19 и карантина при пересечении границ ЕС с сертификатом также не исключается. Соответствующий законопроект должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Активно обсуждается этот вопрос и на национальных уровнях. Министр туризма Испании Мария Рейес Марото говорила в марте, что страна может открыть границы для вакцинированных от COVID-19 туристов со специальными цифровыми паспортами с 14 мая этого года. В Испании работают над созданием такого документа. Власти Австрии планируют выпустить свой цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 к апрелю, писало издание Local.

Судя по данным опроса «Туту.ру», вакцинироваться ради поездки в Европу готовы только 22% россиян. По данным опроса OneTwoTrip, 64,8% россиян опасаются, что обязательная вакцинация может стать препятствием для зарубежных поездок. Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук считает, что внедрения COVID-паспортов в этом году ждать не стоит. Эксперт обращает внимание и на сдержанную позицию Всемирной организации здравоохранения относительно этого проекта.

Пока сформулировать единую политику не получается, страны начали самостоятельно решать вопрос контроля за иммунным статусом гостей. Турция с 15 марта сделала для всех прибывающих в страну обязательным наличие HES-code (код здоровья), который можно получить, заполнив не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну специальную электронную форму на портале register.health.gov.tr. Без него туристов могут не пустить на борт самолета. Российских гостей турецкий аналог COVID-паспорта пока не слишком напугал. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева считает, что куда больше негативных эмоций у туристов вызывает обязательное для въезда в страну ПЦР-тестирование. «Оно часто проводится на платной основе, и расходы могут достигнуть 8 тыс. руб. на семью из четырех человек»,— указывает она.

В ближайшее время к числу стран с собственной методикой контроля над распространением туристами COVID-19 может добавиться Греция. По замыслу властей, прибывающие в страну с 14 мая россияне смогут выбрать, предоставить ли отрицательный результат ПЦР-теста, справку о наличии антител или вакцинации. Ограничений на перемещение по стране туристов при этом предполагается избежать, не нужно будет проходить и карантин. Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин рассчитывает, что открытие Греции заметно простимулирует туристический спрос: в 2019 году страна входила в тройку наиболее востребованных зарубежных направлений.

С 1 апреля планируется открытие для российских туристов Кипра. Поездка предполагает предварительную регистрацию в системе Cyprus Flight Pass и два ПЦР-теста: при вылете и по прибытии. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе уверена, что необходимость дополнительного тестирования или предоставления справки о прохождении вакцинации не отпугнет российских путешественников.

Александра Мерцалова