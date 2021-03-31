Чистая прибыль «Татнефти» в 2020 году снизилась почти вдвое

Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году снизилась на 46,2% по сравнению с предыдущим годом, до 103,49 млрд руб., говорится в отчетности (.pdf) компании. В 2019 году «Татнефть» получила 192,2 млрд руб. чистой прибыли.

За прошлый год выручка достигла 720,7 млрд руб., что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA за 2020 год снизилась на 43%, до 187,3 млрд руб.

Среднесуточная добыча нефти в «Татнефти» за 2020 год уменьшилась на 12,9%, до 506 тыс. баррелей в сутки. Выпуск нефтепродуктов увеличился на 12,2%, до 11,5 млн тонн.

В прошлом году прокачка «Транснефти» просела, в частности, из-за действия соглашения ОПЕК+. Особенно это отразилось на третьем квартале, в течение которого поставки на экспорт упали почти на четверть, а общий объем транспортировки — на 17%.

Подробности — в публикации “Ъ” «ОПЕК+ уронило прокачку "Транснефти"».