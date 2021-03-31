Губернаторы пяти регионов предложили расширить Севморпуть

Губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки предложили правительству ввести понятие Большой Северный морской путь и предоставить ему меры господдержки. По их мнению, путь от Петербурга до Владивостока позволит наладить грузопоток между регионами по морю.

Письмо с этим предложением губернаторы направили вице-премьеру Юрию Трутневу в феврале. Сегодня, 31 марта, господин Трутнев проведет совещание по вопросам организации инфраструктуры Севморпути, в том числе создания регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург—Владивосток, сообщил представитель вице-премьера РБК.

В письме глав регионов говорится, что стратегическое планирование по развитию СМП почти не охватывает транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру Петербурга, Архангельской и Мурманской областей, Камчатки и Сахалина, но использование этой инфраструктуры вносит весомый вклад в развитие перевозок по арктическому маршруту. Губернаторы отметили перспективность морских перевозок на фоне низкого уровня развития транспортной сети. Они считают, что отсутствие мер господдержки каботажных перевозок сдерживает формирование стабильного грузопотока между субъектами России по морю.

Сейчас граница Северного морского пути проходит от Карских Ворот на западе до бухты Провидения на востоке. В мае 2020 года господин Трутнев поручил проработать возможность расширения пути от Мурманска до Сахалина. Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» решили не расширять границы СМП, чтобы избежать противоречий с международным правом.

Подробнее о планах расширения границ СМП — в материале “Ъ” «Севморпусть».