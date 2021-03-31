Михаил Мурашко привился от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сделал прививку от коронавируса COVID-19. Когда и какой вакциной он привился, чиновник не уточнил.

«Я вакцинировался»,— сказал господин Мурашко в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос о том, не переболел ли он коронавирусом.

Ранее министр сообщил, до 15 июня планируется привить до 30 млн россиян. Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. К 31 марта первым компонентом вакцины привились 6,3 млн россиян (4,35% населения страны). Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить темпы по вакцинации населения.

О российских вакцинах — в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».