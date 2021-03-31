В Германии вакциной от AstraZeneca будут прививать только людей старше 60 лет

Министры здравоохранения федеральных земель Германии разрешили использовать вакцину против коронавируса от англо-шведской компании AstraZeneca только для людей старше 60 лет, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на соответствующее распоряжение. По мнению властей Германии, у этой возрастной группы вакцина осложнений не вызывает. Агентство DPA сообщило, что решение о применении вакцины вступит в силу сегодня, 31 марта.

«Согласно решению министров здравоохранения федерации и земель, вакцина от коронавируса AstraZeneca будет применяться со среды только для лиц старше 60 лет. Для лиц моложе 60 лет вакцинацию можно продолжать только после оценки врача и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования»,— сообщило агентство со ссылкой на документ (цитата по «РИА Новости»).

Люди в возрасте до 60 лет, которые уже получили первый компонент вакцины, могут либо получить второй компонент, либо дождаться рекомендаций от немецкого комитета по вакцинам (STIKO), сообщил Reuters.

30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria. До этого несколько европейских стран временно отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование.

Подробнее о побочных эффектах вакцины — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».