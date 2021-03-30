Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria, следует из данных на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Изменение было одобрено 25 марта по заявлению компании.

Смена названия не повлечет изменений препарата, уточняется на портале агентства медицинских продуктов Швеции. При этом информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Ранее AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины до 76%. До этого несколько европейских стран временно отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование.

Подробнее о побочных эффектах вакцины — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».