НПФ выплывают с Кипра

Инвесткомпания (ИК) «Ленинградское адажио», принадлежащая через кипрский офшор бенефициару группы компаний (ГК) «Регион» Сергею Сударикову, поменяла структуру владения. Компанию по-прежнему контролирует господин Судариков, однако делает это в том числе через российскую ИК «Регион». Редомициляция, по мнению участников рынка, может быть связана со все более внимательным отношением регулятора к акционерам НПФ и «становящейся агрессивной внешнеполитической средой».

Кипрский офшор WHPA, принадлежащий Сергею Сударикову на 100%, продал 55,6% инвесткомпании «Ленинградское адажио» находящейся в российской юрисдикции ИК «Регион» (входит в одноименную ГК). Об этом свидетельствуют раскрытия акционерной структуры негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Будущее» и «Федерация». ИК «Регион» на 90% принадлежит господину Сударикову, но у нее есть и другой акционер — Андрей Жуйков, у которого 10% компании. В самой ГК утверждают, что сделка по продаже WHPA 55,6% «Ленинградского адажио» ИК «Регион» «состоялась в рамках происходящей консолидации активов», но не отвечают на вопрос “Ъ”, носило ли приобретение доли денежный характер.

ИК «Ленинградское адажио» базировалась в Санкт-Петербурге и специализировалась на факторинговых услугах, хотя и была незаметна на этом рынке (см. “Ъ” от 27 ноября 2018 года). Однако в 2018 году на эту компанию господин Судариков начал собирать пенсионные активы. Первыми в нее попали пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-Союз», «Социальное развитие» и «Образование», ранее принадлежавшие Борису Минцу, а затем перешедшие в офшор Riverstretch Trading & Investments бывшего сотрудника ГК «Регион» Павла Ващенко.

После ряда сделок по покупке, а также слияний нескольких фондов «Ленинградское адажио» сохранило за собой НПФ «Будущее» и «Телеком-Союз», приобрело НПФ «Федерация», а также стало обладателем 4,8% НПФ «Эволюция». Также на эту компанию планируется приобретение НПФ «Сафмар» и Оборонно-промышленного фонда им. В. В. Ливанова (см. “Ъ” от 9 февраля и 9 марта). Ранее ИК «Регион» полноценно напрямую владела небольшим НПФ «Традиция», проданным в конце прошлого года (см. “Ъ” от 3 октября 2020 года), небольшой (9,9%) долей в НПФ «Согласие ОПС». Остальные пенсионные активы ГК контролировала через закрытый ПИФ «Ритм» (см. “Ъ” от 15 февраля 2018 года).

Другим консолидатором пенсионных активов стал концерн «Россиум», с которым «Регион» ведет процесс объединения активов (см. “Ъ” от 10 июня 2019 года). Ему принадлежит 59,8% НПФ «Эволюция», а также недавно приобретенный фонд «УГМК-Перспектива» (см. “Ъ” от 12 октября 2020 года). Как ранее рассказывали источники “Ъ”, коалиция «Регион»-«Россиум» планирует объединить все принадлежащие ей пенсионные активы в один НПФ на базе фонда «Эволюция» (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года).

«Возможное изменение иностранной юрисдикции на российскую может быть связано с более настороженным отношением регулятора к владению пенсионных фондов через офошоры»,— говорит член совета Ассоциации НПФ Алексей Морозов. По его словам, ЦБ все более внимательно относится к акционерной структуре фондов, и в данном случае редомициляция может быть связана не столько с текущими формальными требованиями регулятора, сколько с желанием избежать возможных проблем, связанных с корпоративными действиями, в будущем. «Также возможной причиной возвращения контроля над бизнесом в Россию послужила становящаяся все более агрессивной внешнеполитическая среда»,— предполагает он. Таким образом, отмечает господин Морозов, вполне резонно ожидать дальнейшего перевода ИК «Ленинградское адажио» в российскую юрисдикцию.

Илья Усов