Определен состав российских лыжников на первые этапы Кубка мира
Сформирован список участников первых этапов Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда России.
В мужскую сборную вошли Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов, Кирилл Кочегаров; в женскую — олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова, Елизавета Маслакова.
«По ряду объективных причин не все спортсмены, даже имея нейтральный статус, могут принять участие в ближайших этапах. Процесс допуска является комплексным и включает в себя решение множества административных, логистических и организационных задач»,— говорится в заявлении.
Первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября в финской Руке. Второй этап состоится с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.