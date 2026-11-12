США вернули Бразилии вывезенные в XIX веке черепа рабов

До настоящего времени черепа хранились в фондах университетского Музея археологии и этнологии Пибоди. Широко известно об этом стало лишь в 2022 году. Переговоры о возвращении останков в Бразилию продолжались четыре года. По прибытии останков в Национальном музее в Рио-де-Жанейро и в Федеральном университете Баии в Сальвадоре прошли траурные церемонии встречи. Теперь бразильские ученые намерены провести обследование черепов, чтобы точнее установить личности этих двух человек. Потом их планируется торжественно захоронить.