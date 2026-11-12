США вернули Бразилии вывезенные в XIX веке черепа рабов
Гарвардский университет передал Бразилии два человеческих черепа, которые в XIX веке были незаконно вывезены в США. Как сообщает The Guardian, в страну их доставили в специальных чемоданах бразильские дипломаты.
Черепа, принадлежавшие предположительно рабам африканского происхождения, были вывезены в США в ходе нескольких экспедиций, в том числе проходивших под руководством гарвардского профессора Луи Агассиса. Останки стали объектом исследований разного рода расовых теорий и евгеники в США.
Один череп, вывезенный 190 лет назад, как считается, принадлежал мужчине-мусульманину, участнику восстания рабов 1835 года в Сальвадоре, столице штата Баия, погибшему от ранений. Другой, вывезенный около 160 лет назад из Рио-де-Жанейро, принадлежал женщине африканского происхождения и мог быть изъят с невольничьего кладбища.
До настоящего времени черепа хранились в фондах университетского Музея археологии и этнологии Пибоди. Широко известно об этом стало лишь в 2022 году. Переговоры о возвращении останков в Бразилию продолжались четыре года. По прибытии останков в Национальном музее в Рио-де-Жанейро и в Федеральном университете Баии в Сальвадоре прошли траурные церемонии встречи. Теперь бразильские ученые намерены провести обследование черепов, чтобы точнее установить личности этих двух человек. Потом их планируется торжественно захоронить.