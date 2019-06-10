«Россиум» взял курс на «Регион»

Группа компаний (ГК) «Регион» и концерн «Россиум» рассматривают возможность объединения активов, пытаясь оценить синергетический эффект «от углубления партнерства». Стороны уже активно сотрудничают, выступая акционерами в одних и тех же компаниях финансового сектора. Консолидация, в частности, их пенсионных активов, по мнению экспертов, привела бы к появлению одного из крупнейших игроков рынка, сбалансированного по обязательствам.

ГК «Регион» Сергея Сударикова и концерн «Россиум» Романа Авдеева «договорились провести всесторонний совместный анализ активов... для определения потенциального синергетического эффекта от углубления партнерства», сообщили они 7 июня в совместном заявлении. Как пояснили в ГК «Регион», «первым шагом станет обновление и универсализация продуктовых линеек, развитие современной высокотехнологичной системы кросс-продаж, как результат, сокращение издержек и усиление технологической мобильности». «Конкретные параметры объединения активов и согласования с другими акционерами будут рассмотрены позже»,— говорится в заявлении.

«Регион» и «Россиум» — крупные игроки финансового рынка. Основной актив концерна — Московский кредитный банк (МКБ), где он владеет 56,1% акций. Есть доля в МКБ и у ГК, хотя всего 0,0033%, управляющие компании (УК) «Региона» через различные институты, в частности закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), распоряжаются еще 12,9% акций банка. УК «Регион Эссет Менеджмент» (входит в ГК) через ЗПИФ «Ритм» распоряжается 100% акций Дальневосточного банка (ДВБ) и Руснарбанка. Также УК «Портфельные инвестиции» (входит в ГК) через ЗПИФ «Коммерческие инвестиции» распоряжается 0,6% принадлежащего нефтяной компании «Роснефть» Всероссийского банка развития регионов.

ИК «Регион» входит в число ведущих брокеров, занимая первое место по объему клиентских операций на Московской бирже (19,2 трлн руб. за январь—май). Однако подавляющая часть из них — это операции репо для крупных клиентов, общее число активных клиентов у компании в прошлом месяце не превышало 500 лиц. Постепенно группа развивает направление для частных лиц — в настоящее время открыто 6,5 тыс. ИИС. Концерну «Россиум» принадлежит инвесткомпания Sova Capital, работающая преимущественно на зарубежных рынках.

Потенциальные партнеры активно работают и на пенсионном рынке. ГК «Регион» принадлежит 100% НПФ «Традиция». Также ИК «Ленинградское адажио» господина Сударикова владеет НПФ «Социальное развитие», «Образование», мажоритарной долей в НПФ «Будущее». Компания собирается приобрести принадлежащую Riverstretch Trading & Investments долю в 88,3% финансовой группы «Будущее», владеющей оставшейся долей одноименного НПФ и 100% фонда «Телеком-союз», а также выставить оферту миноритариям (см. “Ъ” от 11 марта). «Россиум» владеет 57,4% акций НПФ «Нефтегарант», в котором миноритарная доля (6,3%) есть у ИК «Регион», еще 7,5% этого фонда у ДВБ. «Россиум» владеет пенсионным фондом «Согласие». Управляющие компании всех пенсионных фондов «Россиума» и «Региона» входят в группу компаний «Регион».

Компании «Региона» и «Россиума» периодически проводят сделки между собой. Например, в 2018 году МКБ продал «Региону» свою дочернюю лизинговую компанию «МКБ-лизинг» (ныне — «Регион групп лизинг») за 1,6 млрд руб. При этом у ГК уже была своя лизинговая структура — «Регион лизинг», группа говорила, что рассчитывает на синергетический эффект от сделки и прорабатывает вопрос об их объединении.

Объединение пенсионных активов потенциально может создать одного из крупнейших игроков на рынке с активами в более чем 500 млрд руб. По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, «это было бы логичным развитием партнерства "Россиума" и "Региона", к тому же к консолидации отрасли подталкивает и сам регулятор». «Группа "Будущее" традиционно была сильна в розничном обязательном пенсионном страховании, а "Нефтегарант" — в корпоративных пенсионных программах,— поясняет он.— Объединение могло бы создать сбалансированный по обязательствам фонд».

Илья Усов