РЖД анонсировала запуск прямых поездов из Пекина в Иркутск

Поезд №3/4 будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам в 7.27 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14.35 и прибывать в Иркутск по пятницам в 14.55. Из Иркутска состав будет уходить по субботам в 6.58 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35.