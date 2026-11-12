РЖД анонсировала запуск прямых поездов из Пекина в Иркутск
Прямые железнодорожные рейсы из Пекина в Россию возобновятся после шестилетнего перерыва, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на РЖД. В компании сообщили агентству, что поезда из Пекина в Иркутск начнут ходить 25 ноября 2026 года. Встречный рейс из Иркутска отправится первый раз 28 ноября.
Ранее между столицами России и Китая уже курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Но железнодорожное сообщение между столицами двух держав было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Поезд №3/4 будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам в 7.27 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14.35 и прибывать в Иркутск по пятницам в 14.55. Из Иркутска состав будет уходить по субботам в 6.58 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35.