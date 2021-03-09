Пенсионного дивизиону прибыло

Пенсионный дивизион группы «Регион»-«Россиум» планирует еще одну покупку негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Документы об одобрении сделки по приобретению им «Оборонно-промышленного фонда им. В. В. Ливанова» (ОПФ) уже поданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Рынок обязательного пенсионного страхования (ОПС) входит в стадию олигополии, что, во-первых, дестимулирует борьбу НПФ за клиентов, а во-вторых, делает крупнейшие финансовые группы единственными бенефициарами возможной реформы накопительной компоненты ОПС.

Как стало известно “Ъ”, инвестиционная компания (ИК) «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова в конце прошлой недели подала ходатайство в ФАС о приобретении до 100% акций НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова». В ГК «Регион», мажоритарным акционером которой является господин Судариков, подтвердили подачу ходатайства: «Приобретение этого фонда лежит в русле реализуемой стратегии развития пенсионного бизнеса группы». Нынешний мажоритарный акционер ОПФ Ольга Лапина (79,9%) отказалась комментировать возможную продажу НПФ. Миноритарные акционеры — научно-производственное объединение «Геофизика-НВ» (2,3%), Государственный НИИ приборостроения (1,1%), а также входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) компании «Сухой» (11,9%) и «Ил» (4,8%) — не ответили на запрос “Ъ”.

«Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» входит в топ-30 российских НПФ. На начало февраля аккумулированные ОПФ пенсионные накопления — 5,9 млрд руб., пенсионные резервы — 2,3 млрд руб. Число застрахованных лиц, формирующих средства по ОПС, превышало 55 тыс. человек, а участников по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — 13 тыс. граждан. По итогам 2019 года крупнейшим вкладчиком НПО был филиал компании «Сухой», разработчик авиационной техники «ОКБ Сухого».

Оформившееся в 2019 году (см. “Ъ” от 10 июня 2019 года) объединение ГК «Регион» Сергея Сударикова и концерна «Россиум» Романа Авдеева в последнее время стало самым активным консолидатором пенсионной отрасли. В конце позапрошлого года группа «Регион»-«Россиум» приобрела работающий с ОПС НПФ «Федерация» (см. “Ъ” от 9 января 2020 года). Во второй половине 2020 года она закрыла сделку по покупке кэптивного фонда Уральской горно-металлургической компании «УГМК Перспектива» (см. “Ъ” от 12 октября 2020 года). В этом году она, помимо ОПФ, планирует также приобрести у холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) один из крупнейших российских НПФ «Сафмар» (см. “Ъ” от 9 февраля). По словам источника “Ъ”, знакомого с планами «Регион»-«Россиум», этими сделками ее намерения не ограничиваются, рассматриваются возможности покупки и других НПФ.

При этом группа «Регион»-«Россиум» в течение нескольких лет планирует объединение (см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года) уже имеющихся у нее пенсионных активов на базе одного фонда (вопрос о присоединении небольшого НПФ «Традиция» еще не решен, говорил в начале года источник, близкий к ГК). Приобретаемые фонды также должны войти в это объединение, знают несколько собеседников “Ъ”, близких как к ГК, так и к приобретаемым фондам. Если даже все известные потенциальные приобретения «Регионом»-«Россиумом» состоятся и учитывая скорое присоединение НПФ «Магнит» к «ВТБ пенсионному фонду», при объединении фондов группы общее количество российских фондов уменьшится до 36 штук (сейчас их 43), из которых только 22 будут иметь право на работу с ОПС (сейчас — 29).

Такое объединение значительно увеличит концентрацию рынка, прежде всего, в сегменте обязательного пенсионного страхования. По расчетам “Ъ”, исходя из текущих показателей фондов, доля обязательств по ОПС, приходящаяся на топ-5 НПФ, вырастет с нынешних 78% почти до 95%, по НПО — увеличится более чем на 3 процентных пункта, превысив 81%. «Таким образом, в отличие от более фрагментированного рынка НПО, индустрия ОПС, по сути, окажется в состоянии олигополии»,— полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, это, во-первых, при возникновении возможности привлечения новых застрахованных лиц значительно сократит, если не сведет на нет, конкуренцию за них между НПФ. «Во-вторых, если все-таки властями в том или ином виде будут проведены меры, стимулирующие граждан пополнять уже имеющиеся у них пенсионные накопления, именно эти ФГ станут единственными бенефициарами изменений»,— заключает он.

Илья Усов