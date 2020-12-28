Пенсии соберут по команде

Группа «Регион»-«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство своих негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В 2022 году ожидается объединение всех пенсионных активов на базе одного из ее НПФ — фонда «Эволюция». Единый НПФ будет претендовать на выхождение в тройку крупнейших фондов. При этом группа сохраняет ориентацию на неорганический рост, что может в перспективе вывести этот НПФ и на первое место, полагают эксперты.

О том, что в пенсионном дивизионе группы «Регион»-«Россиум» произойдет смена руководства, рассказали несколько источников “Ъ”. Так, фонд «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») возглавит нынешний гендиректор НПФ «Будущее» Елена Тетюнина, на место которой придет руководитель «Телеком-Союза» Светлана Касина. Сам же «Телеком-Союз» должен возглавить Андрей Козлов. Все названные топ-менеджеры близки к бывшему гендиректору НПФ Сбербанка, а ныне заместителю гендиректора ИК «Регион», курирующему пенсионный дивизион группы «Регион»-«Россиум», Галине Морозовой (см. “Ъ” от 15 января 2019 года). «В соответствии со стратегией развития, в периметре группы фондов сейчас принимаются плановые кадровые решения»,— заявили в группе «Регион»-«Россиум».

Впрочем, данные назначения — решение временное. По плану, как говорили ранее собеседники “Ъ”, все эти фонды, а также НПФ «Федерация» и «УГМК-Перспектива» (оба фонда также входят в группу «Регион»-«Россиум») к концу 2022 года будут объединены на базе НПФ «Эволюция» (по поводу бренда, который будет использоваться для объединенного фонда, пока идут дискуссии). За 2021 год, как планируется, фонды «Будущее» и «Телеком-Союз» в основном завершат внутреннюю санацию, начатую после перехода этих НПФ от прежнего собственника Бориса Минца к мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову, который владеет ими через ИК «Ленинградское адажио». Заключительного решения по способу объединения еще не принято, мы будем исходить из того, какая конфигурация даст наилучший результат для наших клиентов, указывают сейчас в группе «Регион»-«Россиум».

В этом году продолжилась внутренняя санация доставшихся господину Сударикову от господина Минца НПФ. В частности, фонды «Будущее» и «Телеком-Союз» готовятся по итогам года к очередному раунду докапитализации (см. “Ъ” от 22 апреля). В четверг на прошлой неделе ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций этих двух фондов, которые будут размещены по закрытой подписке. «Выпуск акций — это мера, которая позволит при необходимости произвести докапитализацию»,— говорили в НПФ «Интерфаксу», указывая, что решение об объеме докапитализации фондов акционером будет приниматься до конца 2020 года. Госпожа Морозова в прошлом году указывала, что санация проблемных фондов может занять от трех до пяти лет. На вопрос, какой объем докапитализации планируется сейчас, в группе «Регион»-«Россиум» не ответили.

Если бы консолидация бизнеса состоялась по итогам этого года, то активы объединенного фонда превысили бы 600 млрд руб. Таким образом, он наравне с «Газфонд Пенсионные накопления» (на конец третьего квартала его активы — 617,2 млрд руб., не считая приобретенного им недавно НПФ «Алмазная осень») и НПФ «Открытие» (602,2 млрд руб.) претендовал бы на вхождение в тройку крупнейших НПФ.

При этом, как ранее указывали источники “Ъ” как внутри группы «Регион»-«Россиум», так и вне ее, она сохраняет ориентацию на неорганический рост. «Пенсионный дивизион объединения "Регион"-"Россиум" в последнее время является самым динамично растущим среди оставшихся заинтересованных в пенсионном бизнесе финансовых групп»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, если динамика неорганического роста этой группы сохранится, то в перспективе от нее можно ожидать и амбиций занять первое место среди российских пенсионных объединений. Логична и консолидация всех собранных активов на одном НПФ, добавляет господин Околеснов, что связано как с внешним фактором, а именно подталкиванием к консолидации фондов, входящих в одну группу, со стороны ЦБ, так и с внутренними — сокращением операционных издержек и высвобождением капитала.

Илья Усов