Выборы без отрыва от ареста

Власти Москвы отказали предвыборному штабу политика Любови Соболь в согласовании пикетов в ее поддержку как потенциального кандидата в Госдуму от Центрального округа столицы. Тем не менее штаб продолжает работу, занимаясь в основном поквартирным обходом избирателей. Сама госпожа Соболь находится под домашним арестом по «санитарному делу», возбужденному после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, но по закону это не мешает ей участвовать в выборах.

Префектура Центрального административного округа Москвы отказала предвыборному штабу юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь в согласовании пикетов в поддержку ее будущей думской кампании, ссылаясь на указ мэра «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта 2020 года, сообщила “Ъ” глава штаба Ольга Ключникова. Планировалось провести ряд встреч с избирателями около роллапов с изображением госпожи Соболь и с лозунгом «Голос против "Единой России"».

Напомним, госпожа Соболь находится под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ), возбужденному после несогласованных протестов 23 января. Следствие считает, что обвиняемые призывали граждан принимать участие в митинге, в результате чего на улицу вышли люди, больные коронавирусом, создав «угрозу массового заболевания людей по неосторожности». Кроме того, 5 апреля должен начаться суд по делу о незаконном проникновении (ч. 2 ст. 139 УК РФ) госпожи Соболь в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, якобы причастного к отравлению Алексея Навального.

11 ноября Любовь Соболь первой среди внесистемных оппозиционеров создала предвыборный штаб и объявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Подать документы в избирком она сможет, даже находясь под домашним арестом, но для их заверения потребуется личная встреча с нотариусом. Ее адвокат Владимир Воронин сказал “Ъ”, что подавал такое ходатайство еще в феврале, но следователь отказал, не указав причин. После продления ареста до 23 июня госпожа Соболь 21 марта самовольно посетила церковь, но вместо ожидаемого ужесточения меры пресечения ей смягчили условия домашнего ареста, разрешив в том числе и однократный прием нотариуса.

Если Любови Соболь потребуются несколько встреч с нотариусом, в том числе в связи с выборами, ее команда будет подавать новые ходатайства, сказала “Ъ” Ольга Ключникова. Пока штаб работает по ранее утвержденному плану: волонтеры уже пять месяцев обходят квартиры в семи районах Центрального округа и Лефортово, записывают жалобы жителей и подают по ним письменные обращения и иски. «Волонтеры встречают огромную поддержку среди жителей, которые надеются, что мы сможем победить "Единую Россию" и помогать им, уже используя депутатские полномочия. Уверена, мы легко соберем подписи»,— отметила госпожа Ключникова.

При этом на штаб, по ее словам, оказывается давление. В частности, волонтер Алена Китаева, задержанная после акции 31 января, пожаловалась на насилие со стороны полицейских. Других волонтеров часто задерживает полиция, а консьержи и старшие по дому отказываются их впускать, утверждает Ольга Ключникова. У задержанных изымают листовки, а некоторым даже вменяют в вину проведение предвыборной агитации вне агитационного периода (ст. 5.10 КоАП), хотя выборы еще не назначены.

К концу февраля более 6 тыс. человек заполнили форму на предвыборном сайте госпожи Соболь, выразив готовность поддержать ее выдвижение или поработать волонтером на выборах. Также штаб продолжает сбор пожертвований, которые переводятся на имя госпожи Ключниковой, поскольку счета Любови Соболь заблокированы судебными приставами из-за долга в размере 34 млн руб. Напомним, в октябре 2019 года комбинат «Московский школьник» выиграл суд у госпожи Соболь, обвинившей компанию в поставке некачественной пищи в столичные детсады и школы, а позже этот долг выкупил бизнесмен Евгений Пригожин.

Политолог Павел Салин считает, что до начала активной фазы предвыборной кампании Любовь Соболь и работа ее штаба будут находиться под контролем властей, но без жестких запретов и ограничений. «Допуск или недопуск Любови Соболь на выборы, безусловно, будет зависеть от политического решения, и пока складывается впечатление, что предварительно решено ее не допускать. Сейчас штаб использует проверенную стратегию, повышающую узнаваемость кандидата, что должно вызвать у людей желание голосовать. Но неизвестно, будет ли эта узнаваемость конвертирована в активный протест в случае недопуска Соболь на выборы»,— отмечает эксперт.

Кира Дюрягина