Любовь Соболь не отделается испугом

10 марта в Перовском районном суде Москвы состоится выездное заседание мирового суда, на котором будет рассмотрено уголовное дело по обвинению юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в список иноагентов) Любови Соболь в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Дело было заведено 25 декабря после попытки госпожи Соболь поговорить с Константином Кудрявцевым, которого Алексей Навальный в конце декабря 2020 года назвал участником своего предполагаемого отравления. По версии следствия, обвиняемая обманом проникла в чужую квартиру, причинив моральный и физический ущерб проживающей там Галине Субботиной. Сторонники госпожи Соболь заявляют, что непосредственно после инцидента госпожа Субботина жаловалась лишь на причиненный ей испуг, а о физическом ущербе заявила лишь значительно позднее.

5 марта мировой судья Перовского судебного района Инна Шилободина на предварительном заседании по уголовному делу Любови Соболь назначила дату рассмотрения дела по существу. Суд пройдет в выездном режиме в Перовском районном суде. Адвокат госпожи Соболь Владимир Воронин ходатайствовал об исключении из материалов дела ряда доказательств и о возвращении дела в прокуратуру «в связи с многочисленными нарушениями», однако судья отказала в удовлетворении ходатайств защиты. Госпожа Соболь вину отрицает.

Как ранее сообщал “Ъ”, в декабре прошлого года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал запись разговора с предполагаемым участником группы сотрудников ФСБ, которые, согласно расследованию ФБК, Bellingcat и The Insider, пытались отравить его ядом группы «Новичок» в августе 2020 года в Томске. Собеседник господина Навального представился Константином Кудрявцевым и рассказал главным образом о работе со следами предполагаемого отравления. Несколько опрошенных “Ъ” экспертов выразили сомнение в достоверности записи.

В ФСБ заявили, что все расследование является провокацией против службы с целью ее дискредитации, не исключив участия иностранных разведок.

После публикации записи разговора юрист ФБК Любовь Соболь приехала в квартиру на улице Суздальской, где зарегистрирован господин Кудрявцев, чтобы поговорить с ним. Происходящее она транслировала в прямом эфире, во время которого обмолвилась, что смогла поговорить с родственницей Константина Кудрявцева и попасть «в соседнюю квартиру». 25 декабря Следственный комитет России завел против госпожи Соболь уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы) по заявлению Галины Субботиной. Следствие считает, что Любовь Соболь, действуя «в соответствии с заранее разработанным планом», проникла в квартиру, применив силу к проживающей в ней «пожилой женщине». 20 февраля расследование было завершено, 26 февраля прокуратура Москвы предъявила госпоже Соболь обвинение. Тогда же была назначена дата предварительного заседания.

После возбуждения дела Алексей Навальный заявил, что Константину Кудрявцеву якобы принадлежат две соседние (№37 и №38) квартиры в доме на улице Суздальская, причем квартира №37 была куплена вскоре после предполагаемого отравления господина Навального. Согласно опубликованной им выписке ЕГРП, квартирой №38 владеют сам Константин Кудрявцев, его жена, сын и теща Галина Субботина, а квартирой №37 господин Кудрявцев владеет единолично. Именно из последней вышла Галина Субботина, с которой говорила госпожа Соболь, утверждают сотрудники ее предвыборного штаба (ранее Любовь Соболь заявила о намерении принять участие в парламентских выборах). Отметим, что потерпевшими по делу считается не только Галина Субботина, но и жена и несовершеннолетний сын Константина Кудрявцева, сам же господин Кудрявцев в деле не фигурирует.

Глава штаба Любови Соболь Ольга Ключникова утверждает, что в материалах дела есть видеоролик из Telegram-канала «Товарищ майор», в котором демонстрируются кадры с проникновением Любови Соболь в квартиру №37.

На видеозаписи госпожа Соболь подходит к двери квартиры вместе с доставщиком пиццы. Слышно, что госпожа Субботина после долгих просьб Любови Соболь разрешить ей поговорить с господином Кудрявцевым, отвечает: «Ну, поговорите». После этого Любовь Соболь входит в квартиру, в которой никого нет и видны следы ремонта. По мнению защитника госпожи Соболь Владимира Воронина, это противоречит обвинению в насильственном и незаконном проникновении. Он ходатайствовал о прохождении Галины Субботиной теста на детекторе лжи, однако следствие ему отказало.

Адвокат также просил провести экспертизу видеоролика, чтобы выяснить, откуда он взялся и не был ли смонтирован. Этот запрос тоже не был удовлетворен. Госпожа Ключникова также заявила, что в первом протоколе опроса Галина Субботина говорила лишь об испуге, который ей причинила Любовь Соболь, но не о физическом вреде. По словам Ольги Ключниковой, слово «насилие» появилось в показаниях госпожи Субботиной только на пятом допросе, спустя месяц после инцидента, а к травматологу потерпевшая обратилась спустя девять дней после событий, хотя в тот день отказалась от услуг скорой помощи.

Кира Дюрягина