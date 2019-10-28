Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Компания ранее просила 1,5 млрд руб.

«То есть детей в школах и детсадах травили они. Случаи дизентерии доказаны документально. Но платить должны мы. По совокупности прегрешений перед путинским режимом и с учетом особой опасности»,— прокомментировал решение суда господин Навальный в Instagram.

«Открытые медиа» сообщают, что Алексея Навального, Любовь Соболь и ФБК также обязали опровергнуть порочащие компанию сведения. В качестве доказательства нанесенного ущерба истец представил документы, согласно которым один из клиентов расторг контракт с «Московским школьником» после публикации видео на канале «Навальный Live».

Напомним, в декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК опубликовал видеозапись о вспышке дизентерии и обвинил в этом компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения. На видео мать одного из заразившихся детей Наталья Шилова рассказывала, что специально устроилась на работу в «Московский школьник», чтобы проверить, чем кормят детей. По словам госпожи Шиловой, ее уволили после того, как она начала рассказывать начальству о нарушениях. Юрист ФБК Любовь Соболь подала заявление с просьбой разобраться в ситуации мэру Москвы Сергею Собянину.

Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следствие посчитало, что источником кишечной палочки стало сырье поставщика ВИТО-1, который поставляет питание в московские школы и детские сады вместе с компанией «Конкорд» Евгения Пригожина. Родители детей, заболевших дизентерией в детсадах и школах столицы, подали к департаменту здравоохранения города и «Конкорду» иск на 16 млн руб.

Подробнее о скандале с «Конкордом» — в публикации “Ъ” «Евгений Пригожин открыл холодильник».