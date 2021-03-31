С золотом поступили по-тройски

Международные инвесторы активно распродают золото: суммарные активы всех биржевых фондов опустились до десятимесячного минимума — 100 млн унций. За четыре месяца активы фондов сократились почти на 10%. Интерес к драгметаллу снижается на фоне роста ставок в США и ожиданий сворачивания монетарных стимулов со стороны ФРС. Аналитики не исключают снижения цен с текущих $1700 до $1450–1600 за унцию.

Активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, впервые с мая 2020 года сократились до 100 млн унций. По данным Bloomberg, по итогам торгов 29 марта они снизились на 49 тыс. унций (1,5 тонны), до 3110 тонн. Уверенное снижение активов продолжается с начала ноября прошлого года, за это время они упали на 342 тонны. Только с начала 2021 года активы сократились на 210 тонн, что сопоставимо с запасами золота в резервах Бельгии (227 тонн) и Польши (229 тонн).

Продолжительнее инвесторы избавлялись от металла в 2013 году на фоне дефляционных ожиданий и планов ФРС по сворачиванию программы монетарного стимулирования экономики.

За неполные 11 месяцев активы золотых ETF сократились на 895 тонн, до 1640 тонн.

Нынешний уход инвесторов происходит на фоне роста инфляции и продолжающихся вливаний ликвидности в экономику. Так, инфляция в США в феврале достигла 1,7%, ускорившись с показателем января на 0,3 процентного пункта и обновив максимум за последний год. В середине марта ФРС заявила о рисках роста инфляции до 2,4% по итогам года.

Обычно в условиях высокой инфляции спрос на золото как антиинфляционный инструмент растет, но в этот раз этому мешает рост ставок в США.

Во вторник доходность десятилетних американских гособлигаций достигала отметки 1,78% годовых, максимума с 22 января 2020 года. С начала года доходность выросла на 86 базисных пунктов — это сильнейший подъем с конца 2016 года. По словам стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, ралли в ставках обусловлено успешным восстановлением американской экономики — рынки опасаются, что за этим последует ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. Это может еще сильнее снизить спрос на драгметаллы. «Рост ставок в мире при прочих равных снижает привлекательность золота как инвестиционного инструмента, ведь у золота нет денежных потоков в отличие от акций, облигаций, недвижимости, а его хранение стоит денег»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Снижение интереса к золоту негативно сказывается на стоимости металла, которая после двухнедельного перерыва опустилась ниже уровня $1700 за тройскую унцию. По данным агентства Reuters, во вторник цены опускались до отметки $1678,4 за унцию, приблизившись к значениям июня 2020 года. С начала года золото потеряло в цене более 11%.

«Как правило, за снижением котировок, длящимся несколько месяцев, неизбежно следуют и оттоки из соответствующих фондов — это касается не только золота, но и любого другого актива»,— отмечает Виталий Исаков.

Падение цен на золото могло помешать первичному размещению акций «Высочайшего» (GV Gold). Сама компания заявила о переносе IPO «в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала». Вместе с тем, как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, «спрос на драгоценный металл снизился, обстоятельства для смены ситуации сейчас сложно обозначить — это могло оказать негативное влияние на интерес инвесторов к IPO GV Gold».

Ситуация на рынке золота во многом будет определяться последствиями вводимых в США стимулирующих мер. «Меры экономического стимулирования со стороны администрации Байдена окажут в целом негативное влияние на рынок золота, так как прогнозируемое снижение спроса на защитные активы должно более чем компенсировать ожидаемое ослабление доллара США»,— отмечает глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. По оценкам аналитиков «Велес Капитала», в случае закрепления цен ниже уровня $1700 за унцию котировки в первом полугодии могут откатиться к $1450–1600 за унцию. Впрочем, как считает господин Шейбе, «если восстановление глобального экономического роста затянется, а новые штаммы коронавируса создадут опасность повторения локдаунов и серьезного ухудшения экономической ситуации, то цены на золото вновь уйдут выше $1700 за унцию».

Виталий Гайдаев