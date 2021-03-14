Блестящие инвестиции

Золото уже длительное время не растет в цене. Однако по-прежнему остается инвестиционным активом. И в периоды ускорения инфляции оно вполне может проявить свои защитные свойства. Одним из возможных вариантов приобретения драгоценного металла являются биржевые торги: цены здесь комфортнее, чем в банках, а приобретенный металл при необходимости можно использовать в качестве залога. Однако пока такие торги остаются уделом состоятельных инвесторов.

Биржевое руно

На минувшей неделе «ВТБ Капитал Управление активами» первой из управляющих компаний провела сделку на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Компания приобрела один килограмм золота в биржевой фонд «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой», в котором в качестве активов присутствует исключительно физическое золото. До конца октября прошлого года в портфель фонда входили золотые ETF, но с ноября компания начала планомерно заменять «бумажное» золото на слитки. С момента запуска клиенты вложили в фонд 2 млрд руб., а чистая масса золота в фонде на 11 марта составляла 482 кг. В дальнейшем в компании планируют предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками.

Частные инвесторы также имеют возможность покупать золото, а также серебро напрямую на Московской бирже.

Сделки заключаются в рублях с поставкой «сегодня» и «завтра». Время торгов — с 07:00 до 23:50 в системном режиме с расчетами «завтра». Минимальный лот в основном режиме 10 граммов золота (чуть более 40 тыс. руб.) и 100 граммов серебра (около 6,1 тыс. руб.). Впрочем, в основном на биржевых торгах присутствуют состоятельные клиенты: средняя сделка составляет около 1 млн руб.

Привлекательный металл

Такой способ инвестирования в золото имеет ряд преимуществ. При покупке слитков необходимо заплатить НДС. При покупке золотых инвестиционных монет его нет, но спреды между ценой продажи и покупки очень широкие (5–15%). Аналогичные спреды и при покупке на металлические счета в банках. Размер комиссии при покупке золота на бирже зависит от тарифного плана и может составлять от 0,0018% до 0,05% от суммы сделки.

По словам руководителя направления брокерских продуктов «Открытие Брокер» на валютном рынке Дениса Казымаева, покупая ETF или ПИФ, инвестор должен платить за управление фондом, открытие обезличенного металлического счета (ОМС) или покупка слитков в банке вынуждает владельца продать его только тому банку, где оно было куплено, по курсу, который будет в банке на момент продажи, также стоит учитывать НДС, если клиент получает слиток.

Торги драгоценными металлами совершаются на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 21 октября 2013 года, однако лишь немногие брокеры предоставляют к ним доступ. «За последние пару лет у брокеров и банков появилась недостающая нормативная база для обслуживания частных инвесторов на рынке золота. Важным фактором также стала возможность покупки золота на ИИС, которая появилась у частных инвесторов только с этого года»,— отмечает директор по рынку драгоценных металлов Московской биржи Никита Князев.

Согласно опросу брокеров, доступ к торгам золотом и серебром есть только у банка «ФК Открытие».

«Мы предоставляем своим клиентам возможность кредитования под залог золота, купленного на рынке как для вывода денежных средств, например, при срочной необходимости не продавая его, так и как залог для приобретения других активов. Также доступны операции short, когда клиент имеет возможность заработать на падении цен на металл»,— отмечает Денис Казымаев. В компании прорабатывается возможность дать своим клиентам получение металла, купленного на бирже в физической форме. Однако необходимо учитывать, что при выводе слитков металла с биржевых торгов возникают издержки хранения, а также снижается ликвидность драгоценного металла.

Драгоценные издержки

О планах предоставить доступ частным инвесторам к торговле золотом и серебром рассказал руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. «”ВТБ Капитал Инвестиции” доступ к рынку драгоценных металлов Московской биржи для физических лиц пока не предоставляют. Считаем, что физическим лицам для инвестиций в золото инструмент ПИФ предлагает более интересные возможности: низкий порог входа (от 1 руб.), высокую ликвидность, возможность пользоваться льготой от долгосрочного владения ценными бумагами, удобную возможность приобрести и продать паи в один клик»,— рассказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

При торговле драгоценными металлами у частного инвестора возникает налог на доход (НДФЛ) в размере 13%.

В отличие от торговли на фондовом рынке, брокер не выступает налоговым агентом для инвестора при операциях с драгоценными металлами, но предоставляет всю необходимую документацию для подачи налоговой декларации формы 3-НДФЛ.

«Доход, полученный от владения металлом в период более трех лет, подлежит имущественному вычету — отмечает Денис Казымаев.— При нахождении драгоценного металла на банковском счете более трех лет доход освобождается от уплаты НДФЛ».

Инвестиции на крайний случай

С учетом того, что золото на мировом рынке потеряло в долларах почти 10% и вернулось к уровню $1700 за тройскую унцию, такая инвестиция выглядит не очень привлекательно, но участники рынка советуют долгосрочно держать в металле какую-то часть сбережений.

Золото традиционно рассматривается как антиинфляционный актив, позволяющий хеджировать риски обесценивания сбережений в условиях широкомасштабного стимулирования экономики.

По словам стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, рост доходности облигаций в начале 2021 года поставил защитный статус этого драгметалла под сомнение, поскольку в такой ситуации возрастают относительные издержки, связанные с инвестированием в золото.

Важное значение для стоимости металла будет иметь состояние экономики США. В случае положительной статистики по рынку труда и инфляции, как считает Михаил Шейбе, инвесторы, вероятно, начнут опасаться ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Это может привести к новому витку роста ставок и снижению цен на золото ниже уровней $1700 за унцию. «В случае возможной турбулентности в экономике США, что может прийти со стороны новых штаммов коронавируса, очередной волны локдаунов или замедлению темпов восстановления после пандемии, движение ставок долгосрочных облигаций может начать тренд на снижение и, вероятно, подтолкнуть цены на золото до уровней $1780 за унцию и выше»,— оценивает господин Шейбе.

Виталий Гадаев