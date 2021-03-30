Спецназовец ранен во время спецоперации в Мытищах

Один сотрудник правоохранительных органов ранен при операции по обезвреживанию вооруженного мужчины в коттеджном поселке «Новые Вешки» в Мытищах, сообщили источники «Интерфакса», «РИА Новости» и ТАСС. По информации собеседников агентств, он получил огнестрельное ранение в ногу.

«Сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает»,— сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник «Интерфакса» сказал, что мужчина госпитализирован.

Кроме того, СМИ сообщили, что во время операции был применен гранатомет. «Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома»,— сказал собеседник ТАСС.

Сегодня, 30 марта, в коттеджном поселке «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах 61-летний мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, которые приехали задержать его по подозрению в незаконном обороте оружия. Он забаррикадировался в своем доме. Мужчину до сих пор не задержали. СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).