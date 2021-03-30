В Мытищах мужчина открыл стрельбу по полицейским

В коттеджном поселке «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Неизвестный забаррикадировался в одном из частных домов, его не могут задержать уже более двух часов. Информации о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «112», мужчина подозревается в незаконном обороте оружия. Когда к нему приехала полиция, он начал стрелять, а также выбросил в окно гранату. Место происшествия оцеплено, туда направлены бойцы отряда особого оперативного реагирования (СОБР), со стрелком ведут переговоры.

Как передает Life shot, стрелок — 61-летний москвич Владимир Барданов. Вместе с ним в доме находились зять, дочь и ребенок, последних двух он позднее отпустил. Мужчина забаррикадировался в доме с 11 утра.

«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты»,— рассказала начальник пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова.