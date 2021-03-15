Глава Минтруда Словакии ушел в отставку на фоне скандала со «Спутником V»

Министр труда Словакии Милан Крайняк из движения «Мы семья» подал в отставку, чтобы разрешить коалиционный кризис в стране, передает TA3. Две из четырех партий коалиции потребовали от премьера Игора Матовича уйти с должности. Это последовало за одобрением российской вакцины «Спутник V» до регистрации общеевропейским регулятором.

Телеканал утверждает, что господин Крайняк своей отставкой хочет продемонстрировать первоочередную заинтересованность движения «Мы семья» в коалиции. На это движение опирается премьер, который сам представляет партию «Обычные люди и независимые личности».

Председатель движения «Мы семья», спикер парламента Борис Коллар поддержал решение министра труда. Он считает происходящее в коалиции цирком, который мешает работать.

Отставки премьера требуют партии «Свобода и солидарность» и « За людей». Утверждается, что глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции. Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.

Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 1 марта. Также вакцина одобрена к применению в Венгрии. Сейчас «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство «Спутника V» в Италии, Испании, Франции и Германии.

О прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».