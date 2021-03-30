Полиция начала штурм дома в Мытищах, где забаррикадировался стрелок

Полицейские начали штурм частного дома в подмосковных Мытищах, где находится мужчина, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии. Источники «Интерфакса» и ТАССа утверждают, что мужчину задержали. Telegram-каналы 112 и Life shot передают, что штурм пока продолжается, слышны звуки взрывов и стрельбы, из окна дома виден дым.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые Вешки». Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия. Когда полицейские приехали к нему на участок, он открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Стрелок забаррикадировался в доме и отстреливался почти три часа. По данным МВД, подозреваемый — 1960 года рождения. Источник «Интерфакса» рассказал, что мужчина мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям, и у него в доме был большой арсенал незарегистрированного оружия.

По данным Telegram-каналов 112 и Life shot, стрелка зовут Владимир Барданов. Как пишет 112, мужчина находился в федеральном розыске за кражу часов по предварительному сговору группой лиц, он также привлекался по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).