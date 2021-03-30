Минздрав заявил о возможности третьей волны COVID-19

Показатели заболеваемости коронавирусом в России говорят о возможности третьей волны, сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования». В России уже четыре дня подряд фиксируют меньшее 9 тыс. заболевших COVID-19 за сутки, общее число зараженных превысило 4,5 млн. С середины января в стране идет массовая вакцинация.

По словам замглавы Минздрава, вторая волна распространения вируса «захватила и начало 2021 года». «Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции»,— рассказала госпожа Семенова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что принимаются меры для выработки популяционного иммунитета к COVID-19. Тем не менее, в нескольких регионах и крупных городах России «риски, угрозы инфицирования все равно велики», уточнила замминистра. «Мы надеемся, что в ближайшие месяц-полтора он (популяционный иммунитет.— “Ъ”) будет достигнут, и мы сможем говорить о стихании коронавирусной инфекции»,— рассказала Татьяна Семенова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее призывал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности, чтобы избежать третьей волны пандемии. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что для предотвращения третьей волны вируса нужно привить четверть населения. В России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.