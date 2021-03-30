Песков заявил, что большинство россиян не разделяют взгляды Навального

Большинство граждан России не разделяют взгляды оппозиционного политика Алексея Навального, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что у него с оппозиционером разные мировоззрения.

В опубликованном сегодня интервью газете «Аргументы и факты» представитель Кремля назвал господина Навального «нетипичным в силу своего мировоззрения», которое господину Пескову «противно». Во время пресс-колла “Ъ FM” спросил у пресс-секретаря президента, чем отличаются их с оппозиционером мировоззрения.

«Оно (мировоззрение Алексея Навального.— “Ъ”) абсолютно отличное от моего, и я имею право с ним абсолютно не соглашаться. Собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны»,— ответил Дмитрий Песков. Отличия он не назвал.

2 февраля суд заменил оппозиционному политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В марте он пожаловался, что у него начались проблемы со здоровьем, но ему не оказывают помощи.

Подробнее о состоянии политика — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».