Песков: Навальный несет ответственность за свои деяния по закону

Оппозиционер Алексей Навальный — «нетипичный гражданин», но он несет ответственность за свои деяния по закону, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в России в год более 10 тыс. граждан, получив второй условный срок, попадает в тюрьму, а Навальный был на свободе.

«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону»,— сказал господин Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Он отметил, что Алексей Навальный ничем не отличается от остальных россиян: «Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?»

На вопрос о выгоде власти от замены условного срока оппозиционера на реальный, господин Песков предложил изменить формулировку на «выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе». «У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле»,— сказал Дмитрий Песков.

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока, политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но Верховный суд отказался отменить приговор.

Подробнее о замене срока Алексею Навальному — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».