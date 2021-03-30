Пригожин отказался от одного из исков к Навальному

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от одного из своих исков, поданного к оппозиционному политику Алексею Навальному, сообщил «МБХ медиа» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в список иноагентов) Алексей Молокоедов. Иск о защите чести и достоинства был подан бизнесменом в декабре 2020 года, он требовал взыскать 5 млн руб. Соответчиком по иску был оппозиционер Владимир Милов, в отношении него претензии остаются.

Евгений Пригожин требовал признать недействительным, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию видео, опубликованное на YouTube-канале «Навальный Live». Речь идет о ролике «Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси» от 15 октября 2020 года, в котором упоминался господин Пригожин. Как рассказал юрист ФБК, бизнесмен не сумел доказать, что Алексей Навальный загружает и удаляет ролики с канала.

«Пригожин отказался от иска к Навальному, нужно было доказать, что Алексей Навальный может загружать и удалять ролики "Навальный Live", он (Евгений Пригожин.— “Ъ”) не смог этого доказать, поэтому было решено от иска к Навальному отказаться. Но требования к Милову продолжат рассматриваться»,— пояснил юрист.

С октября 2020-го господин Пригожин подал десятки исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, членам его команды, другим оппозиционерам, а также к ряду СМИ. Сумма исков составила почти 80 млн руб. Поводом для обращений пресс-служба бизнесмена называла различные публикации «оскорбительных и клеветнических сведений» в отношении Евгения Пригожина.