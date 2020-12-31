Сумма исков Пригожина к Навальному и его сторонникам составила почти 80 млн рублей

Общая сумма исков, поданных в московские суды бизнесменом Евгением Пригожиным к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам, составила 77 млн руб., сообщила пресс-служба группы компаний «Конкорд» господина Пригожина. Иски касаются порочащих честь бизнесмена высказываний в социальных сетях и на YouTube.

«Общая сумма требований составляет 77 млн руб. В ближайшее время будет подготовлено и отправлено в суд по меньшей мере еще шесть новых дел»,— сказали в компании «Интерфаксу». По данным пресс-службы «Конкорд», московские суды приняли и рассматривают десять исков Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданные юридической службой компании.

В пресс-службе заявили, что «поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов».

В октябре господин Пригожин начал активно подавать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и другим оппозиционерам. Эксперты считают, что его цель — «вымотать оппозиционеров», а не реально взыскать с них долги. В ноябре суд оштрафовал господина Навального за отказ удалять расследование про бизнесмена.

Подробнее об исках — в материале “Ъ” «Евгений Пригожин займется питанием оппозиции».