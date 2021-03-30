Свердловские депутаты одобрили передачу вокзала детской железной дороги в федеральную собственность

Депутаты заксобрания Свердловской области дали согласие на безвозмездную передачу в собственность Российской федерации здания вокзала детской железной дороги, которое находится на территории парка Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге. Предложение единогласно поддержали все присутствующие на заседании парламентарии.

Заместитель губернатора, и.о. министра по управлению государственным имуществом региона Сергей Зырянов напомнил, что между региональным правительством и ОАО «РЖД» в 2014 году было заключено соглашение о сотрудничестве по реконструкции детской железной дороги. После передачи имущества компания планирует самостоятельно содержать здание.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, Свердловская железная дорога (СвЖД) выступила с инициативой построить в парке Маяковского учебный экспозиционный центр детской железной дороги. Рассмотрев проект СвЖД на комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, депутаты рекомендовали сменить зону использования земли под объектом, чтобы уберечь ЦПКиО от жилой застройки.

Анастасия Реутова