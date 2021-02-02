Депутаты рекомендовали сменить зону использования земли под строительство депо, чтобы уберечь ЦПКиО от жилой застройки

Комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской городской думы представили проект веерного депо Свердловской железной дороги на территории ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Напомним, на территории парка планируют построить учебный экспозиционный центр детской железной дороги. В нем будет организовано дополнительное образование для детей от 11 до 17 лет, с общежитием, а также выставочный корпус. Центр будет представлять из себя четырехэтажное здание, площадь застройки составит более 6,7 тыс. кв. м.

После презентации проекта депутат Владимир Крицкий рекомендовали администрации города и заявителю (СвЖД) закрепить за земельным участком, где планируется строительство зону ЦС2, а не Ц2, как обсуждалось ранее. Депутаты выразили беспокойство, что если земли будут иметь зону Ц2, то в будущем кроме депо на территории могут появиться жилые дома, так как в зоне Ц2 разрешается их строительство, в отличии, от ЦС2.

«При переходе на зону Ц2 железной дороге никто не помешает построить там дома до 100 метров. Почему урезаем территорию парка, чтобы разрешить строить все что угодно? Хочется, чтобы были четкие гарантии – чтобы было то, что нарисовано и чтобы от парка никто не откусит больше», — заявил депутат Дмитрий Сергин.

На что заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти СвЖД Алексей Гребенкин заявил, что построить лишнего им не позволит социальная ответственность. Директор ЦПКиО Екатерина Кейльман, которая присутствовала на заседании, отметила участок, о котором идет речь не принадлежит парку.

Как отметил председатель комиссии Александр Колесников, дальше проект организации веерного депо должны вновь вынести на комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а после на заседание думы. «Чтобы это прошло гладко, вы постарайтесь все эти вопросы (по зонам — Ъ) утрясти. Многие депутаты у нас не первый созыв, многие знают земельное законодательство, поэтому подготовьтесь, чтобы ответы были внятные», — обратился к представителям СвЖД господин Колесников.

Проект застройки комиссия приняла к сведению.