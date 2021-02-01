СвЖД предложила построить в ЦПКиО учебный центр детской железной дороги В нем будет общежитие на 110 человек

Свердловская железная дорога (СвЖД) выступила с инициативой построить в парке имени Маяковского учебный экспозиционный центр детской железной дороги. Проект будет представлен завтра на комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству в рамках презентации плана по развитию ЦПКиО.

Целью создания учебного центра является «развитие детской железной дороги в направлении истории и инноваций — с 19 века до наших дней, просвещение населения в этой области». В нем будет организовано дополнительное образование для детей от 11 до 17 лет, а также культурно-досуговое обслуживание населения.

«Общая форма здания в плане представляет собой цифру "5", сложилась она из функциональных особенностей здания, прекрасно вписалась в границы проектируемого участка и являет собой образ отличника – учиться в центре будут лучшие и самые достойные. Цифра "5" и шестеренчатый механизм слились в единой форме и получили отражение в эмблеме здания»,— указано в описании проекта.

Разместить учебный центр планируется в комплексе Свердловской детской железной дороги (СвДЖД) рядом с локомотивным депо. «Проект предусматривает строительство однопутного железнодорожного пути шириной колеи 750 мм от станции "Детская" до учебного центра и перекладку железнодорожных путей за учебным центром, ведущих к "старому" вокзалу, ныне являющего музеем железнодорожной техники»,— говорится в документации к заседанию комиссии.

Территория центра будет представлять собой веерное депо, в котором будет предусмотрена стилизованная площадка для экспозиции железнодорожной техники, внутренние выставочные площади, помещения общепита, лекционного зала. В депо будут находиться 22 локомотива и специального самоходного подвижного состава.

Сам Центр будет представлять из себя четырехэтажное здание, площадь застройки составит более 6,7 тыс. кв.м, расчетная площадь здания — более 16,5 тыс. кв. м. Здание будет разделено на учебный и спальный корпуса. В последнем будет создан жилой блок (общежитие) на 110 человек, предусмотрено 34 спальных комнаты.