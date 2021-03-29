В России снова выявили менее 9 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 8711 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Это на 4,15% меньше, чем накануне (9088). Общее число заразившихся достигло 4 528 543.

Регионы-лидеры по числу случаев заражения:

Москва — 1612 (1 024 163 за все время),

Санкт-Петербург — 697 (393 197),

Московская область — 595 (231 121),

Нижегородская область — 291 (106 892),

Ростовская область — 242 (80 357).

Умерли за последние сутки 293 человек, что на 12,80% меньше, чем днем ранее (336). Всего за время пандемии умерли 98 033. Выздоровели 7 280 человек, всего — 4 146 408.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 49 (16547 за все время),

Санкт-Петербург — 30 (12 197),

Ростовская область — 12 (3533),

Московская область — 11 (5414),

Краснодарский край — 12 (2299).

В мире коронавирусом заразились более 127,1 млн человек, умерли 2,7 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место по числу случаев заражения после США (30,2 млн), Бразилии (12,5 млн), Индии (11,9 млн) и Франции (4,6 млн).

На прошлой неделе ученые центра «Вектор» опубликовали промежуточные результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат был зарегистрирован в России в октябре 2020 года. Также в стране одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор».

Подробнее об испытаниях — в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».