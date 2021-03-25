«КовиВак» готовится нанести удар

Центр имени Чумакова запустил промышленное производство новой вакцины от коронавируса. 28 марта, как ожидается, она поступит в гражданский оборот. Эксперты рассказали “Ъ FM” о новом препарате. «КовиВак» — это инактивированная вакцина, которая получила регистрацию 20 февраля. За год планируется выпустить около 10 млн доз.



За год планируется выпустить около 10 млн доз. В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» она может помочь чувствительным пациентам, отметил ведущий научный редактор vrachu.ru МихаилКаган:

«”КовиВак” — вакцина, сделанная старым способом. Ее инактивированные цельные вирусные частицы содержат все антигены, которые у вируса имеются. Как заявляют производители, одним из потенциальных преимуществ является то, что антитела могут вырабатываться к разным антигенам вируса. Даже к тем, которые не подвержены мутации. Поэтому препарат может быть более устойчив, если эпидемию не удастся быстро взять под контроль и будут появляться новые мутантные штаммы. “Спутник V” — высокоэффективная вакцина. Возможно, она все-таки должна считаться флагманом. Но “КовиВак” будет менее реактогенный. Первый препарат все-таки дает температуру у существенного процента людей и недомогание в течение одного-двух дней.

Для пожилых или страдающих тяжелыми заболеваниями “КовиВак” будет предпочтительнее».

Препарат выйдет на рынок еще до старта третьей фазы клинических испытаний. Гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что тесты планируется провести в течение полугода, а осенью они подадут документы во Всемирную организацию здравоохранения. Вакцина новосибирского центра «Вектор» уже производится достаточно крупными партиями. И тем не менее пока привививают в основном «Спутником V». Почему, объяснил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«Я думаю, каждой группе населения будет рекомендована та или иная вакцина, и чем их будет больше, тем лучше. Шире сейчас используют “Спутник V”. Я слышал, что “ЭпиВакКорона” уже вышла в гражданский оборот, но четко сказать не могу, в каких клиника она есть. У “Спутника V” сейчас самая большая база и самое большое исследование. Он демонстрирует высочайшую степень безопасности, поэтому вряд ли государственные и частные клиники от него откажутся. Распределение препаратов, наверное, будет зависеть от предпочтений конкретной команды. Может быть, даже от доступности той или иной вакцины в отдельно взятом регионе».

В чем главное отличие препарата «КовиВак» от двух других Читать далее

Однако в Минздраве предупредили, что «КовиВак» нужно использовать осторожно, например, при заболеваниях нервной или сердечно-сосудстой системы, печени и почек. Среди основных противопоказаний этого препарата значатся аллергия, беременность, поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую прививку.