Трамп запустил сайт о своем президентстве

Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками. О его планах запустить собственную социальную платформу стало известно на прошлой неделе. Ранее господин Трамп также намекнул о своем возможном участии в выборах в 2024 году.

Сайт 45-го президента США получил название 45office.com. С помощью сайта можно «отправлять письма, уточнения по расписанию и запросы прессы» для господина Трампа и его жены Мелании, пишет Fox News. На самом сайте уточняется, что супруги считают общение онлайн предпочтительным и просят не отправлять им никаких писем и подарков по почте.

На главной странице сайта говорится, что офис Дональда Трампа «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа». «С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки»,— отмечается на сайте.

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. За это время ему дважды объявляли импичмент: в 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса США, а в 2021-м — в призывах к мятежу. В обоих случаях Сенат оправдал его.

О том, как Дональд Трамп борется за сохранение своего влияния, читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».