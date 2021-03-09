Дональд Трамп жалеет себя для других

Лишившись президентского поста, Дональд Трамп борется за сохранение своего влияния в Республиканской партии США, базовый электорат и значительная часть руководства которой продолжают его поддерживать. А тех, кто его «предал», он пытается вытолкнуть за пределы партийного истеблишмента. Экс-президента возмутило, что даже те законодатели-республиканцы, которые проголосовали за импичмент, могут без его согласия использовать имя Дональда Трампа в политической агитации. Поэтому его юристы потребовали от Республиканской партии прекратить такую практику.

«Президент Трамп всегда будет бороться за американский народ, и мы придумали отличный способ продемонстрировать ему свою поддержку»,— гласит одно из недавних электронных писем, отправленных комитетом Республиканской партии своим избирателям. Господин Трамп с поста ушел уже полтора месяца назад, но его имя продолжает служить мобилизующим лозунгом для партии. «Полагаю, что, как один из самых верных сторонников президента, именно ты заслуживаешь великой чести добавить свое имя на официальную открытку благодарности Трампу»,— обращается к получателям письма партия. Великая честь достается достаточно легко: надо пожертвовать хоть какую-то сумму в партийную кассу.

Через несколько часов «главным сторонникам Дональда Трампа» (так написано в теме письма) приходит новое сообщение: чтобы воспользоваться уникальным предложением, надо успеть направить деньги в течение десяти часов, иначе окно возможностей закроется навсегда.

Это письмо, вернее, такие письма вызвали у самого Дональда Трампа приступ ярости. В конце минувшей недели его юристы потребовали у Национального комитета Республиканской партии США (RNC), Национального комитета Республиканской партии США в Конгрессе (NRCC) и Национального сенатского комитета Республиканской партии США (NSRC) — трех крупнейших партийных комитетов, привлекающих больше всего средств избирателей,— немедленно прекратить использовать в агитации фамилию и образ Дональда Трампа.

«Президент Трамп предан Республиканской партии и делу избрания консерваторов, придерживающихся принципов "Америка прежде всего". Это, однако, не дает права использовать его образ без прямого разрешения никому — ни друзьям, ни противникам»,— пояснил советник президента изданию Politico, которое первым узнало о требовании юристов.

Ни один из комитетов не ответил на запросы издания, однако источник в партии пояснил, что не использовать образ президента в агитации невозможно: он слишком популярен среди простых республиканцев. Экс-главе государства, высказал предположение собеседник издания, следовало бы быть щедрее, если он действительно заинтересован в победе республиканцев на выборах в Конгресс США.

Еще в феврале финансовый директор NRCC конгрессмен Дэрин Лахуд сообщил, что комитет планирует поддерживать на выборах в том числе и тех республиканцев, которые голосовали за объявление импичмента президенту Трампу. «Если мы планируем стать партией большинства — думаю, так и будет,— нам надо принять тот факт, что наши ряды достаточно разнородны»,— объяснил он политику комитета.

Впрочем, Дональд Трамп с этим категорически не согласен. Во время своего первого публичного выступления после инаугурации Джо Байдена — на Конференции консервативных политических действий (CPAC) — господин Трамп не только сообщил, что остается в рядах Республиканской партии и не планирует создавать новое общественное движение, но поименно перечислил конгрессменов, поддержавших его импичмент. «Избавьтесь от них»,— призвал он собравшихся, подразумевая, по-видимому, отказ от их переизбрания в Конгресс (см. “Ъ” от 2 марта).

А в конце прошедшей недели Дональд Трамп вновь продемонстрировал, что никому не простит «предательства». Он заявил, что перед выборами в Сенат отправится на Аляску, чтобы лично агитировать против сенатора-республиканца от этого штата. «Я ни при каких обстоятельствах не буду выступать в поддержку провального кандидата Лисы Мурковски на выборах в великом штате Аляска. Она плохо представляет свой штат, а свою страну — еще хуже. Не знаю, где люди будут в следующем году, но я знаю, где буду я: на Аляске, агитируя против нелояльного и очень плохого сенатора»,— сообщил он в заявлении для издания Politico. Госпожа Мурковски часто выступала с осуждением президента и голосовала в поддержку его импичмента. Дональд Трамп также дал понять, что поможет сенаторам, которые сохранили ему верность.

Экс-президент неслучайно ведет себя так уверенно и напористо: он имеет право рассчитывать, что сохранит лидирующие позиции в управлении партией. По данным опроса Morning Consult / Politico, 79% республиканцев сохранили положительное отношение к экс-президенту. Большинство конгрессменов и сенаторов от партии также сохраняют ему лояльность.

Алексей Наумов