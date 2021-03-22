Советник Трампа призвал ждать новую социальную сеть через два-три месяца

Бывший президент США Дональд Трамп может запустить собственную социальную платформу в течение двух-трех месяцев, сказал его советник Джейсон Миллер. Господин Трамп, который в марте объявил о возможности участвовать в президентских выборах 2024 года, сейчас не может иметь аккаунты на Facebook, Twitter и в других крупных социальных сетях.

«Думаю, что президент Трамп вернется в соцсети примерно через два или три месяца с собственной платформой»,— сказал господин Миллер в эфире Fox News. По его словам, присутствие Дональда Трампа на сайте позволит новой платформе привлечь «десятки миллионов людей».

Господин Трамп объявлял о возможности создать собственную платформу в январе, вскоре после того как Twitter и другие крупные социальные сети заблокировали его аккаунты. Причиной для блокировок, последовавших за атакой сторонников господина Трампа на Капитолий США, называлась угроза дальнейшего насилия. В феврале господин Миллер утверждал, что Дональд Трамп «чувствует себя счастливее» без соцсетей. По словам советника, господин Трамп позитивно оценивал то, что его «нет в соцсетях и в полных ненависти эхо-камерах».

О том, как экс-президент США борется за сохранение своего влияния,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».