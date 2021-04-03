Экономический прогноз на апрель 2021 года Что будет с рублем, долларом и нефтью

Начинается апрель, и “Ъ” предлагает экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс доллара/рубля?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

1. Курс рубля фундаментально недооценен относительно покупательной способности, но его укрепление сдерживается повысившейся инфляцией и геополитическими рисками. Если в отношении России не будет введено драконовских новых санкций, рубль может укрепиться примерно до 74 руб./$.

2. Инфляция в России остается повышенной, но может немного снизиться исходя из высокой базы прошлого года. Рост цен в апреле может составить примерно 0,6%. Инфляционными угрозами являются возможный импорт инфляции из развитых стран по мере накачки их экономик дешевыми деньгами и слабая конкуренция на российском потребительском рынке.

3. Повышенная волатильность на нефтяном рынке в апреле сохранится. С одной стороны, ограничения роста предложения со стороны ОПЕК+, скорее всего, в основном сохранятся, но третья волна коронавируса в Европе вкупе с ухудшением эпидемиологической ситуации в Бразилии и Индии могут ударить по спросу. Цены на нефть могут колебаться в диапазоне $60–65 за баррель марки Brent.

4. Евро может немного укрепиться к доллару — примерно до 1,19. Хотя темпы вакцинации в Америке превосходят среднеевропейские, масштабное бюджетное и монетарное стимулирование в США может негативно отразиться на курсе доллара.

Константин Бушуев, главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер»

Фото: «Открытие Брокер»

1. В апреле можно ожидать преимущественно укрепления курса рубля к доллару в диапазоне 72–76 руб./$. Относительно цен на нефть рубль остается недооцененным. Но фактор выросших цен на нефть компенсируется интервенциями Минфина и продолжением формирования чрезмерных резервов со стороны госкомпаний. Не менее важный фактор — движение средств нерезидентов в портфельных вложениях в российские активы.

2. Можно предполагать небольшое замедление месячного роста инфляции до 0,5–0,6%, что будет давать 5,5–5,6% годового уровня. Глобальные цены на сельхозпродукцию в марте в основном снижались после почти годового роста. Фактор резкого роста социальных выплат год назад будет постепенно терять свое влияние. По мере роста глобальной экономики можно ожидать стабилизации продовольственной инфляции, но ускорения роста цен в сегменте непродовольственных товаров и секторе услуг.

3. Цены на нефть продолжают находиться в долгосрочно растущем тренде — Международное энергетическое агентство ожидает стабильного поквартального дефицита нефти на мировом рынке минимум до конца года. Между тем локально возле $70 за баррель по нефти Brent явно чувствовался некоторый «перегрев». Впрочем, с текущих уровней в апреле цены вряд ли сильно упадут, можно ждать колебаний цены в диапазоне $57–65 за баррель.

4. Долгосрочно евро может находиться в фаворитах по отношению к доллару. Внешняя торговля ЕС продолжает оставаться стабильно сильной. В то же время дефицит счета текущих операций Штатов вновь активно расширяется, и будет сильнее расширяться на фоне новых пакетов стимулирующих мер. Между тем локально рынок ждет продолжения коррекции пары евро/доллар, и можно предполагать, что в апреле мы увидим евро к доллару в диапазоне $1,15–1,19 за €1. По завершению коррекции ставки на долгосрочное укрепление европейской валюты вновь будут уместными.

Егор Сусин, руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка

Фото: Страница Фейсбук Егора Сусина

1. Сейчас на рубль оказывают давление локальные факторы, среди которых: геополитические риски, разворот денежно-кредитной политики, давление на рисковые активы. Но рубль остается недооцененным даже относительно валют других развивающихся стран, а влияние цены нефти ограничено бюджетным правилом. В такой ситуации я ожидаю возврата курса в диапазон 74–75 руб./$.

2. Мы увидели достаточно резкое ускорение инфляции в феврале и сохранение повышенных темпов роста цен в марте, пока в основном рост цен обусловлен разовыми факторами и сосредоточен в отдельных товарных группах. В феврале инфляция достигла 5,7%, в марте она может достичь 5,8–5,9%, но это будет локальным максимумом. Существенный вклад в этот рост цен оказывает динамика инфляции в апреле прошлого года (+0.8% за месяц), поэтому уже в апреле 2021 года я бы ожидал снижения уровня инфляции до 5,4–5,5%.

3. Рост цен на нефть до $70 за баррель был обусловлен ожиданием восстановления мировой экономики, массированными программами поддержки на фоне активной вакцинации и решениями ОПЕК+ сохранить ограничения добычи. На рынке сформировалась достаточно большая спекулятивная позиция на рост цен, рынок переоценивает скорость восстановления экономики. Новая волна эпидемии коронавируса в Европе, Латинской Америке и ряде стан Азии может негативно сказаться на восстановлении. В такой ситуации есть риски снижения цен на нефть марки Brent до $55–60 за баррель.

4. Доллар в последние недели корректировался на фоне роста ожиданий более быстрого восстановления американской экономики, роста инфляционных ожиданий и доходности гособлигаций США. В то же время до рекордных уровней вырос дефицит внешней торговли США, и это остается негативным фактором для доллара. Валютный рынок в ближайший месяц будет достаточно волатильным, но в целом я ожидаю возврата курса евро в район $1,2 за €1.

Вадим Засько, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ

Фото: Финансовый университет при Правительстве РФ

1. На фоне определенной стабилизации нефтяных котировок на достаточно высоком уровне на первую роль факторов, влияющих на курс рубля, выходят внешнеполитические мотивы. И в первую очередь нервозность рынка в связи с ожиданием новых санкций. Но несмотря на ожидаемую достаточно высокую волатильность рубля, среднемесячный курс зафиксируется в коридоре 74–75 руб./$.

2. Ключевыми факторами, влияющими на инфляцию, выступят в первую очередь традиционный весенний рост цен на ряд продуктов и то, что внешнеторговый баланс еще не достиг докарантинного уровня. В целом ряде товарной номенклатуры сохраняется ограниченный ассортимент, что повышает спрос и, соответственно, цены на эти товары. Кроме того, рынок начинает отыгрывать ценовые позиции, ранее сдерживаемые административными рычагами. Исходя из этого, апрельская инфляция может быть выше ожидаемой властными структурами и составить около 0,5–0,6% за месяц или на уровне 6–7% в расчете год к году.

3. С начала года нефть выросла с $50 за баррель марки Brent до уровня 60+. Оживление мировой экономики, и дальше позволит мировым нефтяным ценам держаться выше $60. По моему мнению, по итогам апреля среднемесячная цена на нефть марки Brent сформируется в пределах $63–66 за баррель.

4. Несмотря на определенное укрепление доллара к концу марта, неоднозначные инициативы президента США о вливании $3 трлн в американскую экономику, в силу отсутствия четкого понимания направлений и программных границ планируемых к выделению средств, могут скорректировать позицию евро в сторону укрепления. В этой связи, думаю, что соотношение составит около $1,19 за €1.

Группа «Прямая речь»