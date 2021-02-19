Верховный суд Великобритании признал водителей Uber полноправными сотрудниками компании

Компания Uber проиграла апелляцию в Верховном суде Великобритании, который признал работающих на нее водителей сотрудниками, а не самозанятыми, сообщает The Guardian. Шестеро судей Верховного суда единогласно поддержали принятые с 2016 года три решения нижестоящих судов о том, что водители Uber являются сотрудниками компании и на них распространяются правила о минимальной заработной плате, оплачиваемых отпусках и т. п.

Это окончательное решение, и опротестовать его Uber не может. Теперь дело будет возвращено в первую инстанцию — суд по рассмотрению трудовых споров, он должен будет определить уровень компенсации, которая положена водителям Uber. По оценкам юридической фирмы Leigh Day, которая представляет интересы более 2 тыс. работников, размер компенсации может достигать £12 тыс. на одного человека. Напомним, что судебные разбирательства начались в 2016 году, когда два водителя Uber — Джеймс Фаррер и Ясин Аслам — подали иск от имени двух десятков водителей, утверждавших, что они по факту являются сотрудниками Uber, а не самозанятыми.

Комментируя решение Верховного суда, представители Uber подчеркнули, что, по их мнению, оно касается лишь небольшой группы водителей, которые изначально и подали иск. Но с момента первого разбирательства, отмечают они, в компании были осуществлены значительные изменения с учетом мнения водителей, включая «расширение их контроля над тем, как они зарабатывают, и предоставление новых мер защиты, таких как бесплатная страховка в случае болезни или травм».

Алена Миклашевская