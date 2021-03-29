Белый дом: Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном

У президента США Джо Байдена нет намерений встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее господин Байден сообщил, что открыт к «дипломатии в той или иной форме», но только на условиях, что она начнется на условиях достижения денуклеаризации.

«Думаю, его подход будет другим, и это не в его намерениях»,— сказала госпожа Псаки в ответ на вопрос, не собирается ли Джо Байден, подобно своему предшественнику Дональду Трампу, «сидеть вместе с Ким Чен Ыном» (цитаты по сайту Белого дома).

25 марта КНДР провела испытания баллистических ракет. Власти КНДР заявили, что пуски были связаны с угрозой со стороны США и Южной Кореи, а действия страны были равносильны самообороне. После запуска ракет США инициировали обсуждение пусков в комитете при Совете безопасности ООН по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР. 30 марта Совбез ООН по инициативе Франции, Великобритании и других европейских стран проведет неформальное заседание в связи с пусками. Представитель северокорейского МИДа в ответ обвинил Совбез ООН в следовании двойным стандартам.