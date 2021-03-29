КНДР обвинила Совбез ООН в двойных стандартах из-за пусков ракет

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН), с точки зрения КНДР, придерживается двойных стандартов, сказал глава департамента МИД страны по делам международных организаций Чо Чхоль Су. В ответ на созыв совещания Совбеза по поводу запуска баллистических ракет он заявил, что совет не поступает таким же образом при аналогичных действиях США, Великобритании и Франции.

«Многие страны мира в целях укрепления военных сил запускают разновидные пусковые установки, но только наши справедливые самооборонные меры ставятся под вопрос»,— передает ЦТАК слова Чо Чхоль Су. По его словам, КНДР не допустит, чтобы члены Совбеза ООН злоупотребляли организацией. Подобные действия будут вызывать «только обострение положения» и приведут «к адекватным контрмерам», сказал сотрудник северокорейского МИДа.

25 марта КНДР запустила две баллистические ракеты. Власти страны связывали пуски с угрозой со стороны США и Южной Кореи и утверждали, что действия КНДР были равносильны самообороне. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал нежелательными любые действия, которые затрудняют диалог по Корейскому полуострову.