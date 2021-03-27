Власти КНДР назвали самообороной запуск баллистических ракет

В условиях постоянной угрозы со стороны США и Японии запуск баллистических ракет КНДР был самообороной, сообщило государственное агентство ЦТАК со ссылкой на заявление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бен Чхоля. Ранее Пхеньян запустил две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

«Недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению всеобъемлющего права суверенного государства на самооборону»,— заявил секретарь ЦК ТПК (перевод по «РИА Новости»).

Действия же Вашингтона и Сеула Ли Бен Чхоля осудил. «Южная Корея и США постоянно представляют военную угрозу Корейскому полуострову, систематически проводя опасные военные учения и внедряя современные виды вооружений»,— уточнил он. Заявление Госдепартамента США после пусков ракет он назвал провокацией. «Подобные высказывания президента США являются неприкрытым посягательством на право нашего государства на самооборону и провокацией»,— добавил он.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, из-за пусков ракет 30 марта Совет безопасности ООН проведет внеочередные консультации. По информации агентства, обсуждение запросила Франция, оно пройдет в закрытом формате.

Две баллистические ракеты были запущены КНДР 25 марта. Они упали за пределами экономической зоны Японии. После запуска Япония заявила КНДР протест. США заявили, что ракетные пуски свидетельствуют об угрозе, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества программа КНДР по разработке вооружений.

О тактике КНДР — в материале “Ъ” «Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей».