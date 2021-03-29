Тинькофф-банк подал иск к МТС

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Тинькофф-банка к МТС. Банк требует от оператора компенсацию в размере 1,1 млрд руб. за повышение цен на корпоративные СМС-рассылки. По мнению истца, МТС не только не исполнил предписание ФАС о выравнивании тарифов на такие рассылки, а, напротив, повысил их. В МТС не согласны с претензиями и намерены отстаивать свою позицию.

Тинькофф-банк (входит в TCS Group Олега Тинькова) подал иск к оператору МТС (контролируется АФК «Система») на 1,1 млрд руб., следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 29 марта. Третьей стороной по делу является Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Подробности искового требования не сообщаются, но из копии иска, опубликованной в Telegram-канале «Арбитр», следует, что банк ссылается на решение ФАС, которая ранее признала МТС виновным в создании дискриминационных условий для частных компаний.

Оператор злоупотребил доминирующим положением, установив монопольно высокие цены на СМС-рассылки.

ФАС признала МТС, Tele2 и «Вымпелком» виновными в создании дискриминационных условий для частных компаний в мае 2019 года. В ходе расследования, инициированного по жалобе Национального совета финансового рынка (в нем участвуют Альфа-банк, «Юникредит», Райффайзенбанк и другие), служба выяснила, что у этих операторов условия договоров с частными компаниями существенно отличались от условий договоров с госкомпаниями. В некоторых случаях услуги операторов обходились компаниям с госучастием в десять раз дешевле, чем частным. В неравных условиях, по мнению ведомства, в том числе находились частные банки.

В Тинькофф-банке “Ъ” сообщили, что банк заключил договоры на оказание услуг СМС-рассылки с компаниями «АйДиджитал» и ОСК, которые оказывали услуги с помощью МТС. Оператор длительное время не исполнял предписание ФАС, причем некоторые тарифы рассылок не только не снижались, а, напротив, росли, отметили в Тинькофф-банке.

В итоге свои убытки от установления и поддержания монопольно высоких тарифов на СМС-рассылки банк оценил в 1,1 млрд руб.

Более 96 млн руб. составляют его требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, уточнили в банке.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что банк намерен в ближайшее время подать аналогичные претензии к другим операторам. Но в Тинькофф-банке это не комментируют.

В МТС не согласны с требованиями Тинькофф-банка и намерены отстаивать свою позицию, сообщили “Ъ” в пресс-службе оператора.

В «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев. «МегаФон» оперативно не ответил на запрос.

Доходы операторов от СМС из года в год снижаются, поскольку пользователи переходят в мессенджеры, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Операторам необходимо восполнять выпадающие доходы, поэтому цены растут на корпоративные рассылки, которые пока остаются востребованы»,— объясняет он. Но банки тоже переходят на альтернативные способы рассылок, указывает эксперт, например push-уведомления.

Анастасия Гаврилюк, Полина Трифонова