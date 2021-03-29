Следователи возбудили второе дело о взятках после обысков в кубанском Роспотребнадзоре

Следственные органы возбудили второе уголовное дело после проведения обысков в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР региона.

По данным ведомства, фигурантом дела стал начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания, которого подозревают в получении взяток (ч.2 ст.290 УК РФ).

Установлено, что в феврале 2021 года представитель санитарной службы получил деньги от трех юрлиц за то, чтобы в максимально короткий срок подготовить заключения о соответствии материалов, предоставленных организациями, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

На период следствия начальник отдела отправлен под стражу. Сейчас устанавливается его причастность, а также участие других сотрудников ведомств в незаконной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляют УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Краснодару и УФСБ по краю.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 25 марта 2021 года в здании краевого управления Роспотребназдора сотрудниками силовых органов были проведены обыски. Рядовые сотрудники ведомства не смогли попасть на свои рабочие места из-за оцепления здания полицией.

Позже выяснилось, что оперативные мероприятия связаны с получением взятки в размере 150 тыс. руб. начальницей одного из отделов ведомства. Сообщалось, что женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тыс. руб. от представителя коммерческой организации «за непринятие мер реагирования при проверке данного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм».

Алексей Белянин