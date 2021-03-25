Обыски в кубанском Роспотребнадзоре связаны с получением взятки начальницей отдела

Сегодня, 25 марта, в Краснодаре прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Как сообщили в СУ СКР по региону, оперативные мероприятия связаны с получением взятки в размере 150 тыс. руб. начальницей одного из отделов ведомства.

Сотрудники регионального управления СК РФ при оперативной поддержке сотрудников краевого управления ФСБ и городского ОЭБ и ПК УМВД изъяли предметы и документацию, имеющие значение для расследования. По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тыс. руб. от представителя коммерческой организации «за непринятие мер реагирования при проверке данного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм».

Кроме того, в квартире подозреваемой были обнаружены рубли и иностранная валюта на общую сумму более 11 млн руб. Обыски также проводятся и по другим адресам. Несколько сотрудников вызваны к следователю для проведения допросов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сегодня утром в здании краевого управления Роспотребназдора сотрудниками силовых органов были проведены обыски. Рядовые сотрудники ведомства не смогли попасть на свои рабочие места из-за оцепления здания полицией.

Дмитрий Михеенко