В управлении Роспотребназдора Краснодарского края проходит обыск

В здании краевого управления Роспотребназдора сотрудниками силовых органов проводятся оперативные мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Причина обыска не называется в интересах следствия, официального подтверждения информации пока нет, телефон представителя пресс-службы Роспотребнадзора выключен, ответа на запрос комментария редакция “Ъ-Кубань” не получила. По сообщениям в социальных сетях, сегодня утром рядовые сотрудники Роспотребназдора не смогли попасть на свои рабочие места из-за оцепления здания полицией.

Информация о текущей ситуации, причинах проведения оперативных мероприятия уточняется и будет дополняться после получения дополнительных сведений от краевых правоохранительных органов и представителей Роспотребназдора Краснодарского края.

Ольга Логинова