МВД: в Белоруссии задержаны более 200 участников несанкционированных акций

В Белоруссии правохранители задержали в ходе несанкционированных акций в четверг более 200 человек, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. При этом она заявила, что «анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись».

«В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек. По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации»,— написала пресс-секретарь МВД в Telegram.

«В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой»,— добавила госпожа Чемоданова.

В так называемый День воли — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году — белорусская оппозиция провела по всей стране несогласованные протестные акции. В частности, в Минске в течение всего дня проходили локальные акции протеста.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «В Белоруссии оттаяли протесты».