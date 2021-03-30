Эллу Памфилову оставили на второй срок

Члены нового состава Центризбиркома (ЦИК) на первом заседании в понедельник почти единогласно переизбрали своим председателем Эллу Памфилову. Ее единственным конкурентом стал новый член ЦИКа Александр Курдюмов (ЛДПР), получивший один голос «за». К концу апреля госпожа Памфилова пообещала распределить зоны ответственности между новыми членами ЦИКа, анонсировав и изменение самого принципа кураторства. По мнению эксперта, посоперничать с опытным главой ЦИКа господин Курдюмов решил, руководствуясь линией партии, которой важно показывать избирателям несогласие с действующей властью.

Переизбрать Эллу Памфилову председателем на второй срок на организационном заседании 29 марта предложила новый член ЦИКа, экс-глава Орловского облизбиркома Людмила Маркина. Александр Курдюмов выдвинул себя сам. «Я многократно проходил выборные кампании, первый раз участвовал в выборах в 1994 году… Курировал регионы, имел до сегодняшнего дня несколько приемных в разных регионах России, встретился с десятками тысяч избирателей, объехал всю страну, знаю, что и как происходит в стране и на выборах»,— объяснил он.

В ходе обсуждения выдвинутых кандидатур госпожу Памфилову поддержали многие члены комиссии. А Николай Левичев («Справедливая Россия») даже предложил господину Курдюмову взять самоотвод из-за отсутствия поддержки коллег и выразил намерение внести поправку в регламент ЦИКа, чтобы кандидатура на пост его председателя вносилась в бюллетень для голосования только в том случае, если его поддерживает еще хотя бы один член ЦИКа. Эти предложения возмутили присутствующего в зале лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свое недовольство он выражал выкриками с места, но из-за отсутствия микрофона расслышать удалось лишь фразу, что это «не демократия, а авантюризм».

По результатам тайного голосования Элла Памфилова получила 14 из 15 голосов, а за кандидата Курдюмова в урне обнаружился только один бюллетень.

Затем члены ЦИКа избрали зампреда комиссии. На этот пост были предложены Николай Булаев (занимал эту должность в прошлом составе) и Александр Курдюмов, которого на этот раз выдвинул Николай Левичев. Большинством голосов (13 из 15) был избран господин Булаев, кандидат Курдюмов снова получил один голос, а еще один бюллетень был признан недействительным. «ЛДПР всегда выдвигает свои кандидатуры во все органы власти. Мы надеялись, что члены ЦИКа, которые были выдвинуты от оппозиционных партий, если не выдвинут себя, то хотя бы поддержат кандидата от оппозиции. Они все говорят: "Мы оппозиция", но в итоге — нет»,— прокомментировал “Ъ” результаты голосования господин Курдюмов.

Кроме того, секретарем ЦИКа была единогласно избрана экс-сотрудница администрации президента Наталья Бударина. Эту кандидатуру предложила Элла Памфилова, охарактеризовав ее как «молодого, энергичного, суперработоспособного профессионала высочайшего класса». Она также напомнила, что госпожа Бударина уже работала в ЦИКе, а в администрации вела вопросы организации выборов. В прошлом составе секретарем ЦИКа была Майя Гришина, но в новый состав она не вошла.

Комментируя итоги заседания, госпожа Памфилова сообщила, что обязанности новых членов ЦИКа распределят к концу апреля, изменится и сам принцип кураторства отраслей.

«Принципиально я бы не хотела предвосхищать события, поскольку это сейчас в процессе обсуждения. Будем уточнять, кто чем хотел бы заниматься и что необходимо,— отметила глава ЦИКа.— У всех возрастет нагрузка в высшей степени. Если в прошлом составе у нас не совсем равномерно она распределялась — был костяк, который перезагружен, а остальные члены ЦИКа были недозагружены,— то сейчас такого не будет». Работать с регионами члены ЦИКа станут «чаще и энергичнее», а ЦИК в целом будет активнее действовать в информационном поле, добавила Элла Памфилова: «Это наш основной принцип: не плестись в повестке тех, кто нам пытается ее навязывать, а самим формировать свою повестку и работать на опережение».

Напомним, формирование нового состава ЦИКа на пятилетний срок завершилось 19 марта. 15 его членов с правом решающего голоса назначают Госдума, Совет федерации и президент. По квоте Думы в ЦИК вошли новички Константин Мазуревский («Единая Россия») и Александр Курдюмов (ЛДПР), а также члены прошлого состава Антон Лопатин (от группы депутатов), Евгений Колюшин (КПРФ) и Николай Левичев. От Совфеда делегированы «ветераны» Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также два новых члена — Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина. Президент назначил одного члена прошлого состава (Эллу Памфилову) и четырех новых: декана факультета политологии МГУ, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова, члена Совета по правам человека Игоря Борисова, руководителя аппарата Общественной палаты РФ Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину.

Политолог Алексей Макаркин объясняет самовыдвижение Александра Курдюмова в председатели ЦИКа тем, что такое поведение соответствует партийной линии ЛДПР.

«Партия рассчитывает на избирателя в крупных городах, поэтому ей важно демонстрировать свою ценность,— отмечает эксперт.— Одна из целевых аудиторий ЛДПР — это активный продвинутый избиратель, который не хочет голосовать за власть, но и за КПРФ он голосовать не хочет». Политолог обращает внимание, что ЛДПР старалась не идентифицироваться с властью даже, например, в дискуссии по возвращению на Лубянку памятника Дзержинскому, несмотря на схожую риторику. «А Владимир Жириновский дал понять, что его позиция более совместима с теми, кто не хочет видеть этого деятеля на Лубянке»,— говорит господин Макаркин.

Елена Рожкова