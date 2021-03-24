Элла Памфилова попрощалась с прошлым Глава Центризбиркома отчиталась об успехах за пять лет и поблагодарила уходящих коллег

В среду прошло последнее заседание действующего состава Центризбиркома (ЦИК). Его председатель Элла Памфилова среди достигнутых комиссией за пять лет успехов назвала цифровизацию, снижение административного ресурса и повышение доверия к выборам. Вспомнила она и о скандальных выборах губернатора Приморья в 2018 году, но подчеркнула, что ЦИК, отменив тогда итоги второго тура, действовал совершенно правильно. Прощаясь с не вошедшими в новый состав комиссии коллегами, особое внимание госпожа Памфилова уделила Майе Гришиной и Евгении Орловой, одарив их большими букетами роз. А заодно отметила, что число женщин в избиркомах страны растет, и эта «коллективная женщина» — с характером.

В повестке дня заседания ЦИКа в среду значился только один вопрос — о подведении итогов работы за пять лет. Первой слово взяла Элла Памфилова, отметившая насыщенность прошедшей пятилетки событиями. За это время ЦИК провел более 36 тыс. кампаний всех уровней, в том числе три федеральные: выборы в Госдуму в 2016 году, выборы президента-2018 и общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году.

Среди главных успехов госпожа Памфилова отметила борьбу с административным ресурсом и правонарушениями как вне избирательной системы, так и внутри нее. Например, закон позволяет назначать в избиркомы до 50% государственных и муниципальных служащих, но по факту их доля значительно меньше, подчеркнула глава ЦИКа: «Нам удалось добиться того, что на сегодняшний день для участковых комиссий этот показатель составляет менее 6%. В территориальных комиссиях — 27%, в субъектовых комиссиях — 21%». Как отмечается в подготовленной к заседанию презентации, в состав комиссий помимо госслужащих входят педагоги, водители, механики, слесари, представители творческих профессий, ректоры, уборщицы, зоотехники, кузнецы и охотоведы.

«Если кто-то думает, что мы живем от выборов до выборов раз в год, то это далеко не так»,— продолжила Элла Памфилова.

Одной из главных задач ЦИКа, по ее словам, была очистка системы и борьба с нарушениями — например, с 2016 года результаты выборов были отменены на 87 участках.

Вспомнила госпожа Памфилова и сложную губернаторскую кампанию в Приморье в 2018 году, где из-за выявленных фальсификаций и административного ресурса ЦИК отменил результаты второго тура выборов. Долго лидировавший в ходе подсчета голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко тогда настаивал на отмене результатов только на тех участках, где были выявлены фальсификации в пользу кандидата от «Единой России» — врио губернатора Андрея Тарасенко, но ЦИК принял беспрецедентное решение отменить итоги голосования в целом.

Элла Памфилова на заседании заявила, что события того времени часто преподносятся в виде «недоправды». По ее мнению, именно принятое ЦИКом решение позволило отстоять независимость избирательной системы, так как организаторы выборов одновременно столкнулись и с административным вмешательством, и с грубым давлением на комиссию со стороны депутатов Госдумы от парламентской партии. Напомним, на повторные выборы в декабре 2018 года коммунист Ищенко допущен не был (он не смог преодолеть муниципальный фильтр), а победу одержал новый врио губернатора Олег Кожемяко.

В подведении итогов поучаствовали по видеосвязи и руководители региональных избиркомов. Например, председатель камчатской комиссии Инга Иринина (возглавляет крайизбирком с 2008 года) призналась, что первой реакцией на задания из Москвы была мысль, что выполнить это невозможно. «Но, глядя на Эллу Александровну, мы заряжались энтузиазмом и ее непоколебимой верой в нас»,— сообщила госпожа Иринина.

Госпожа Памфилова, в свою очередь, отметила, что лоббирует женщин в избиркомы, и даже привела соответствующую статистику:

«У нас 85% председателей участковых комиссий — это женщины. Если говорить в целом о представительстве женщин в комиссиях, то оно увеличилось на всех уровнях: в составах субъектовых комиссий — почти до 40%, в составах территориальных комиссий — это почти 65%».

У избирательной системы, «как оказалось, очень женское лицо», причем эта «коллективная женщина» — с характером, добавила глава ЦИКа.

Правда, в новый состав ЦИКа из прежнего прошла только одна женщина — Элла Памфилова, а работающая в комиссии с 1993 года Майя Гришина и назначенная в 2018 году по президентской квоте Евгения Орлова покидают Центризбирком. Зато на их место пришли сразу три женщины: назначенная по президентской квоте сотрудница кремлевской администрации Наталья Бударина, а также делегированные Советом федерации председатель орловского облизбиркома Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина.

С Майей Гришиной и Евгенией Орловой Элла Памфилова на последнем заседании прощалась особенно тепло. Кроме слов благодарности за профессионализм она лично от себя подарила уходящим коллегам по большому букету роз. «Я в комиссии 27 с половиной лет — с 1993 года до сегодняшнего дня,— сказала в ответ госпожа Гришина.— Еще раз спасибо всем коллегам в регионах. Мы много работали, взаимодействовали, сомневались, обсуждали... В зале есть несколько человек, кто тут с 1993 года, поберегите их, пожалуйста, Элла Александровна, они, может, до пенсии тут доработают».

«Завершая работу с коллегами этого состава ЦИК, хочу обратиться ко всем, кто трудился в комиссиях всех уровней: вы и есть огромное наше достояние, вы всегда можете и в будущем рассчитывать на поддержку ЦИКа. И каждого, кто честно и добросовестно осуществляет свою миссию, мы в обиду не дадим»,— подытожила госпожа Памфилова.

Первое заседание нового состава ЦИКа запланировано на 29 марта. На нем тайным голосованием будут избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь.

Елена Рожкова