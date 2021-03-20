Президентская квота обновила ЦИК

В пятницу, 19 марта, Владимир Путин назначил по президентской квоте пятерых членов нового состава Центризбиркома (ЦИК). Таким образом, формирование комиссии на ближайшие пять лет завершилось: состав обновился почти наполовину, в нем ожидаемо оказалась действующий председатель Элла Памфилова. Президентский указ был подписан необычно поздно. До этого самой поздней датой назначения членов ЦИКа по президентской квоте было 15 марта: в этот день в 1999 году своих членов комиссии назначил Борис Ельцин. Новый председатель Центризбиркома будет избран на первом заседании нового состава комиссии. Ранее источники “Ъ” предполагали, что комиссию снова возглавит Элла Памфилова. Эксперты считают, что новый состав президентской квоты обеспечит комиссии предсказуемость и управляемость.

Как и предполагали источники “Ъ”, президент переназначил членом ЦИКа председателя ее действующего состава Эллу Памфилову на новый срок. Кроме нее в комиссию по президентской квоте вошли: декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов, член Совета по правам человека Игорь Борисов, руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев и главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина. Секретарь ЦИКа, член комиссии с 2007 года и ее сотрудник с 1992 года Майя Гришина в новый состав не прошла: ранее источники “Ъ” сообщали, что у нее есть разногласия с госпожой Памфиловой. Не оказалось в президентской квоте и бывшей сотрудницы государственно-правового управления президента Евгении Орловой, назначенной в 2018 году в действующий состав комиссии.

Назначенные президентом новые члены ЦИКа имели отношение к внутриполитическому блоку администрации президента (АП). Андрей Шутов возглавлял совет директоров ЭИСИ — НКО была создана по инициативе АП и играет роль основного экспертного центра для внутриполитического блока Кремля. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Павел Андреев близок к президентскому управлению по общественным проектам, которое курирует Общественную палату. Игорь Борисов не раз защищал легитимность выборов и голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, ЦИК состоит из 15 членов с правом решающего голоса, на паритетной основе их делегируют Госдума, Совет федерации и президент. Палаты парламента утвердили свои «пятерки» еще месяц назад, 17 марта. Президент, как обычно, определился со своей «пятеркой» последним.

По квоте Госдумы в новый состав комиссии прошли: новый член Константин Мазуревский (от «Единой России»), действующие члены комиссии Антон Лопатин (от группы депутатов), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев (СР), ЛДПР делегировала в ЦИК нового представителя — первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.

Каждая из четырех фракций делегирует в ЦИК своего представителя, а пятый выдвигается от группы депутатов, но фактически его кандидатуру также выдвигает ЕР.

От верхней палаты в новый состав комиссии делегированы трое действующих членов — Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также двое новых — глава орловского облизбиркома Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска (бывшая глава Мособлизбиркома) Эльмира Хаймурзина.

Полномочия старого состава ЦИКа истекают 28 марта. Ожидается, что первое заседание нового состава произойдет уже на следующий день. На нем будет избран новый председатель комиссии.

Политолог Александр Пожалов полагает, что если состав президентской квоты ЦИКа 2016 года отражал стремление к межпартийному консенсусу перед выборами, чтобы учесть интересы разных, в том числе малых, партий («Патриотов России», Яблока», КПРФ), то нынешняя пятерка, за исключением Эллы Памфиловой и госпожи Будариной, скорее отражает принцип «номинального "общественного" представительства»: «Но эти фигуры далеки от практических вопросов практической организации выборов. Некоторые были членами Научно-экспертного совета ЦИКа (распущен в феврале 2020 года.— “Ъ”), но либо никак себя не проявили, либо выступали как апологеты избирательной системы без готовности к содержательному обсуждению ее реальных проблем».

По мнению господина Пожалова, в новом составе ЦИКа вряд ли можно рассчитывать, что стремление Эллы Памфиловой, например, ослабить требования муниципального фильтра или сбора подписей для регистрации кандидатов получит широкую поддержку членов комиссии.

«Для меня неожиданно также, что в новом составе ЦИКа не оказалось Евгении Орловой. Я предполагал, что именно она заменит Майю Гришину в части законотворческой работы. Теперь же ЦИК, думаю, отдалится от вопросов проработки законодательства о выборах, которые окончательно уйдут в АП РФ и профильный комитет Госдумы»,— резюмирует эксперт.

Политолог Константин Калачев удивлен отсутствием в новом составе Майи Гришиной и Евгении Орловой. Затянувшуюся публикацию указа он объясняет дискуссией по кандидатурам, но не исключает, что его подписание «не было в приоритете»: «Люди все проверенные. Появление Игоря Борисова энтузиазма у борцов за честные выборы не породит. Он "Голос" и прочих откровенно не любит». Появление Андрея Шутова и переназначение Эллы Памфиловой должны, по его мнению, показать, «что все не так плохо»: «Роль остальных — обеспечивать полную управляемость и предсказуемость».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Ангелина Галанина